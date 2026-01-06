Cambian las vacaciones para colegios públicos en 2026 y sorprende a padres de familia

A partir del 26 de enero de 2026, miles de estudiantes de colegios públicos retomarán actividades escolares con algunos cambios en su calendario, según dio a conocer el Ministerio de Educación en la resolución 2433 de 2025 y que sorprendió a los padres con un cambio en el periodo de vacaciones.

“Las directivas docentes y docentes de los establecimientos educativos oficiales, además de las cuarenta (40) semanas de trabajo académico con las y los estudiantes, dedicarán cinco (5) semanas del año 2026 a realizar actividades de planeación y desarrollo institucional”, indicó la resolución.

Estudiantes en un colegio Foto: Grok, referencia

Habrá cambios en las vacaciones de colegios públicos este 2026

De acuerdo con esta resolución, las vacaciones de mitad de año tendrán un cambio significativo en comparación con el calendario del 2025, pues se redujo unos días; por otro lado, se mantienen los cinco periodos con los mismos tiempos de descanso.

“Las clases para estudiantes serán del 26 de enero hasta el 29 de noviembre de 2026. El periodo de descanso de estudiantes a mitad de año será desde el 22 de junio hasta el 06 de julio (antes hasta el 11 de ese mes). A esto se suma la semana santa y la semana de receso estudiantil de octubre”, explicaron desde la Secretaría de Educación de Bogotá.



En ese orden de ideas, las vacaciones funcionarán de la siguiente manera:



13 al 25 de enero de 2026.

30 de marzo al 5 de abril de 2026.

22 de junio al 6 de julio de 2026.

5 al 12 de octubre de 2026.

30 de noviembre al 11 de enero de 2027.

Salón de un colegio Foto: referencia, Meta IA

¿Colegios públicos tendrán cambios en sus costos?

No. Estas instituciones son 100 % gratuitas y el Distrito se encarga de esos procesos a través del presupuesto que se dispone desde el Gobierno para todo el país, por ende, ni el aumento del salario mínimo afecta eso, más allá de los útiles escolares que eso no depende de la institución en materia de dinero.