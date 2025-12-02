En vivo
Gobierno sancionó la Ley Artes al Aula que garantiza la formación artística en los colegios

El presidente Gustavo Petro sancionó la Ley Artes al Aula, que compromete al Estado a llevar disciplinas artísticas como música, danza, teatro y literatura a todas los colegios públicos.

Foto: suministrada
Por: Laura Olarte
|
Actualizado: 2 de dic, 2025

