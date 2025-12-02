Gobierno sancionó la Ley Artes al Aula que garantiza la formación artística en los colegios

Este 2 de diciembre, desde el Centro Nacional de Artes Delia Zapata Olivella en el centro de Bogotá, el presidente Gustavo Petro sancionó oficialmente la Ley Artes al Aula, una norma que reconoce el acceso a la educación artística como un derecho fundamental para más de ocho millones de niñas, niños y jóvenes en el país.

El acto de sanción reunió a altos funcionarios del Gobierno, entre ellos el ministro de Educación, Daniel Rojas; la ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Yannai Kadamani; y el congresista Duvalier Sánchez, autor e impulsor del proyecto en el Congreso.

También asistieron artistas, gestores culturales y agrupaciones invitadas como la cantora Nidia Góngora, un ensamble infantil de música del municipio de Cajicá y un grupo de danza del Pacífico.

La nueva ley exige una articulación profunda entre los Ministerios de Educación y Culturas. La norma dicta que todas las instituciones educativas oficiales del país deben incorporar prácticas artísticas como parte esencial de la formación escolar, vinculándose de manera directa con el programa Artes para La Paz, estrategia del Gobierno que ha ampliado la presencia de las artes en territorios afectados por el conflicto.



La sanción de Artes al Aula es el resultado de un proceso legislativo de un año: el proyecto inició su trámite en septiembre de 2024 y fue aprobado en su texto de conciliación el 8 de septiembre de 2025, lo que permitió su firma presidencial este martes.

Según el Ministerio de las Culturas, la Ley Artes al Aula permitirá que estudiantes de preescolar, primaria y bachillerato accedan a procesos creativos acompañados por artistas formadores, pedagogías interculturales y contenidos que reflejen la diversidad cultural del país.

En la práctica, las escuelas deberán adaptar horarios, metodologías y espacios para garantizar que la formación artística no sea opcional, sino parte estructural del aprendizaje.

Uno de los ejes centrales de la ley es la incorporación del arte como herramienta pedagógica transversal. Según el artículo 3, las artes y la cultura deben contribuir al desarrollo de competencias básicas, emocionales y cognitivas, integrándose al currículo más allá de una asignatura aislada. En palabras del presidente, la ley “promueve la sensibilización” para el aprendizaje de todas las áreas.

Además, la ley ordena al Gobierno formular, en un plazo de seis meses, a partir de hoy, una política pública de educación artística y cultural. Esta política deberá incluir principios como el arte como eje transversal para el fortalecimiento pedagógico, el reconocimiento del universo cultural de cada comunidad educativa y la valoración de la identidad cultural y las tradiciones locales, entre otros.

El congresista Duvalier Sánchez destacó durante el evento que esta norma “pone a Colombia en la ruta de los países que entienden la educación artística como un componente clave para el desarrollo humano integral, la innovación y la convivencia”. A su vez, la ministra Kadamani subrayó que el país avanza hacia un modelo educativo que dialoga con la multiculturalidad y que reconoce las prácticas creativas como herramientas de ciudadanía.

En cuanto a presupuesto, la ley compromete al Estado a destinar recursos dentro del Presupuesto General de la Nación para asegurar su implementación, en armonía con el Marco Fiscal y el Marco de Gasto de Mediano Plazo. Asimismo, ordena la creación de un sistema de evaluación y monitoreo para verificar el impacto de las estrategias pedagógicas, la participación docente y los avances reportados al Congreso.