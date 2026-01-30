Suspensión al decreto de emergencia económica: Mañanas Blu, viernes, 30 de enero de 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este viernes, 30 de enero de 2026:



Humberto Sierra, expresidente de la Corte Constitucional , habló de la suspensión provisional de la emergencia económica.

Inés Manzano, ministra de Ambiente y Energía de Ecuador, dio detalles del aumento de la tarifa de transporte del crudo colombiano por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (Sote).

Luis Carlos Leal, exsuperintendente de Salud, se pronunció sobre las acusaciones del presidente Gustavo Petro sobre nombramientos de interventores de EPS.

El coronel Álvaro Bello, director técnico de Investigación de Accidentes de Aerocivil, se refirió al hallazgo de la caja negra del avión de Satena accidentado en Norte de Santander.

Felipe Bayón, director de GeoPark y expresidente de Ecopetrol, comentó sobre la adquisición de activos de exploración y producción de Frontera Energy en Colombia.

