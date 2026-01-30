El plurilingüismo gana terreno en la educación de niños y jóvenes en Colombia

En el marco del Día Internacional de la Educación, conmemorado el pasado 24 de enero, expertos en pedagogía destacan que el aprendizaje de varios idiomas desde edades tempranas se consolida como una herramienta clave para el desarrollo cognitivo, académico y social de niños y jóvenes en Colombia.

Hoy, hablar más de un idioma dejó de ser una ventaja competitiva opcional para convertirse en una competencia esencial en educación y empleo. En ese contexto, la formación lingüística ya no se limita únicamente al inglés.

Cada vez cobra más fuerza el modelo de educación plurilingüe, que promueve el aprendizaje integrado de varias lenguas como parte de una formación integral y alineada con las dinámicas del mundo globalizado.



Aprender idiomas desde la infancia: una apuesta clave

A nivel global, se estima que el 43 % de la población es bilingüe y cerca del 17 % puede comunicarse en tres o más idiomas, de acuerdo con un análisis publicado por la plataforma Kylian AI.

Además, investigaciones del American Council on the Teaching of Foreign Languages (ACTFL) evidencian que aprender varios idiomas desde la infancia fortalece la memoria, la atención, la capacidad de resolver problemas y otras habilidades cognitivas clave.



En Colombia, esta tendencia también se refleja en las cifras. Según Fedesarrollo, el 17 % de la población económicamente activa, es decir, cerca de 4,5 millones de personas, habla más de una lengua.

A este panorama se suma que, después del inglés, el italiano se posiciona como uno de los idiomas extranjeros más estudiados en el país, lo que evidencia un interés creciente por diversificar la formación lingüística.

“En el mundo en el que hoy crecen nuestros niños y jóvenes, comunicarse en un solo idioma ya no es suficiente. Impulsarlos desde pequeños a descubrir otras lenguas es abrirles la puerta a nuevas formas de pensar, sentir y relacionarse con el mundo”, afirmó Carlo D’Imporzano, presidente de la Corporación Euroamericana de Educación.

Educación plurilingüe desde la experiencia

Un ejemplo de esta transformación educativa es el Gimnasio Alessandro Volta, colegio italiano ubicado en Bogotá, que implementa un modelo académico plurilingüe e intercultural, con doble certificación colombiana e italiana.

Su propuesta integra el aprendizaje de idiomas con experiencias formativas que van más allá del aula, conectando a los estudiantes con contextos reales del mundo actual.

Según D’Imporzano, la institución aplica el llamado “método Volta”, un enfoque basado en el aprendizaje experiencial:

“Educamos a través de la experiencia y guiamos a cada niño en la construcción de su carácter. La formación en español, italiano e inglés no es solo lingüística, sino una herramienta para formar ciudadanos del mundo”.

El colegio no exige conocimientos previos de italiano para el ingreso, ya que cuenta con procesos de nivelación personalizada y acompañamiento continuo, que permiten a los estudiantes desarrollar progresivamente un alto dominio de las lenguas.