Este nuevo dispositivo pretende fusionar los celulares y computadores, ¿para qué sirve?

Este nuevo dispositivo pretende fusionar los celulares y computadores, ¿para qué sirve?

NexDock, un dispositivo que propone una solución tan simple como disruptiva: un portátil que, en realidad, no lo es.

