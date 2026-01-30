En vivo
"Saquen la violencia de la política": el llamado del Comité de Seguimiento a los próximos gobiernos

“Saquen la violencia de la política”: el llamado del Comité de Seguimiento a los próximos gobiernos

Durante la presentación del V Informe de Seguimiento a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, la presidenta del Comité, Julia Eva Cogollo, advirtió que la alta presencia de actores armados y la crisis humanitaria representan hoy el mayor riesgo para la no repetición del conflicto en Colombia.

