Smartphones "for business” llegan a Colombia: ¿por qué son más seguros y resistentes?

Con el objetivo de fortalecer su presencia en el ámbito corporativo, Motorola anunció el lanzamiento en Colombia de sus primeros dispositivos de la familia moto g pensados exclusivamente para el entorno empresarial: los nuevos moto g15 for Business y moto g56 for Business. Estos modelos llegan al país como parte del portafolio de Motorola for Business, la unidad especializada en soluciones B2B de la marca.

Diseñados para atender las crecientes demandas del sector empresarial, estos smartphones combinan un alto rendimiento con una robusta arquitectura de seguridad, orientados a equipos de trabajo que necesitan dispositivos eficientes, confiables y seguros. Según Motorola, los nuevos equipos buscan “maximizar la productividad y al mismo tiempo, priorizar la seguridad de sus trabajadores y de su información”.

Los moto g for Business están pensados para industrias que operan en entornos exigentes como energía, construcción, tecnología, agricultura, logística e industria en general. Estos sectores, que muchas veces se desarrollan en regiones alejadas de los grandes centros urbanos como Bogotá o Medellín, requieren dispositivos móviles que sean duraderos, resistentes a golpes, humedad y polvo, con baterías de larga duración y soporte técnico especializado.

Una de las ventajas clave de estos smartphones es su compatibilidad con herramientas de administración remota (MDM), vitales para empresas que manejan información sensible o que necesitan monitorear múltiples dispositivos de forma simultánea. A esto se suma una infraestructura pensada para soportar sistemas de gestión industrial y mantener la seguridad de datos corporativos, incluso ante pérdida o robo del dispositivo.

Entre las principales funciones integradas en los nuevos modelos, se destacan tres soluciones diseñadas para mejorar la eficiencia operativa de las empresas:

moto talk: una plataforma de productividad que permite planificar tareas, monitorear en tiempo real y coordinar equipos de trabajo en campo. Incluye comunicación instantánea tipo PTT (push-to-talk), mensajería interna, ubicación GPS, programación de actividades y registro de jornada laboral, todo desde una aplicación móvil o una consola web.

una plataforma de productividad que permite planificar tareas, monitorear en tiempo real y coordinar equipos de trabajo en campo. Incluye comunicación instantánea tipo PTT (push-to-talk), mensajería interna, ubicación GPS, programación de actividades y registro de jornada laboral, todo desde una aplicación móvil o una consola web. moto device manager: una herramienta de administración de dispositivos móviles propiedad de Motorola, que permite a las empresas controlar y proteger los teléfonos corporativos. A través de una interfaz intuitiva, permite configurar políticas de seguridad, instalar aplicaciones de forma remota, actualizar software automáticamente, gestionar perfiles de usuarios y monitorear el uso de cada equipo, todo desde una consola centralizada.

una herramienta de administración de dispositivos móviles propiedad de Motorola, que permite a las empresas controlar y proteger los teléfonos corporativos. A través de una interfaz intuitiva, permite configurar políticas de seguridad, instalar aplicaciones de forma remota, actualizar software automáticamente, gestionar perfiles de usuarios y monitorear el uso de cada equipo, todo desde una consola centralizada. moto safe: una función de seguridad que permite bloquear de forma remota un dispositivo en caso de pérdida o hurto, garantizando que la información confidencial permanezca protegida.

Adicionalmente, las empresas que adquieran estos modelos podrán acceder a Lenovo Premier Support, un servicio exclusivo de atención al cliente disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana. Como parte del lanzamiento, Motorola ofrecerá una prueba gratuita de tres meses de moto talk y moto device manager, permitiendo a los clientes experimentar el potencial de estas herramientas antes de comprometerse.

Diana Pérez, gerente general de Motorola Colombia, destacó el avance que ha tenido la marca en este segmento: “El área de Motorola for Business, presentada oficialmente en 2023, está dedicada a expandir su fuerza en el segmento B2B y satisfacer cada vez más las necesidades de los clientes corporativos. Gracias al trabajo que hemos desarrollado en los últimos dos años, hoy podemos afirmar que Motorola for Business ha logrado el 20% de participación de mercado en América Latina”.

Con esta estrategia, Motorola reafirma su compromiso con la innovación tecnológica móvil al servicio de las empresas, consolidándose como un aliado estratégico para organizaciones que buscan eficiencia, conectividad segura y soluciones adaptadas a sus necesidades operativas.