Este carro incluirá un PlayStation 5 dentro para jugar y llegará al mercado en pocos meses

El mundo automotriz avanza hacia una electrificación y digitalización total, y no deja de sorprender a los conductores: un vehículo eléctrico que llegará al mercado en los próximos meses incorporará en su interior una consola PlayStation 5 como parte del sistema de entretenimiento.

Se trata del Afeela 1, resultado de la alianza entre Honda y Sony, y cuyo estreno fue realizado durante el CES de Las Vegas 2025. La integración de una consola de última generación dentro de un automóvil representa un paso poco común en la industria.

No se trata de un accesorio adicional, sino de un sistema de entretenimiento de fábrica diseñado por Sony para su primera incursión en el sector automotor, lo que convierte al Afeela 1 en un sedán que mezcla la experiencia de conducción con el mundo de los videojuegos.

Según explicó Yasuhide Mizuno, jefe de Sony-Honda Mobility, el vehículo exhibido corresponde a una versión “casi final” y contará con una infraestructura tecnológica que permitirá disfrutar de videojuegos en pantallas delanteras y traseras.

Interior del Afeela EV Foto: Afeela

¿Cómo será el Afeela 1?

Más allá del entretenimiento, el Afeela 1 también incorpora un arsenal tecnológico para la conducción. El modelo está equipado con 40 sensores distribuidos en la carrocería, entre ellos un LiDAR en el techo, lo que habilitará funciones avanzadas de autonomía en carretera.

El vehículo podrá incluso responder a comandos enviados desde un celular. Honda aportó la parte mecánica en este proyecto.

El sedán se sustenta en la misma arquitectura eléctrica que usará la futura Serie 0 de Honda, con un sistema de doble motor que entrega 482 caballos de potencia y se alimenta de una batería de 91 kWh.

El fabricante estima una autonomía de hasta 480 kilómetros y una capacidad de carga rápida de 150 kW, cifras que lo ubican en competencia directa con sedanes eléctricos de alta gama como el Tesla Model S.

Con 4,91 metros de largo y una distancia entre ejes de 3,02 metros, el Afeela 1 ofrece un habitáculo amplio en el que destacan las pantallas digitales de gran tamaño ubicadas tanto en la parte delantera como en las plazas traseras. El diseño del interior está pensado para integrar de manera nativa la consola de videojuegos y otros servicios digitales de Sony.

Sony-Honda Afeela EV será un sedán eléctrico bastante largo Foto: Afeela

¿Qué precio tendrá?

El lanzamiento del Afeela 1 está previsto para principios de 2026 y su producción se realizará en Estados Unidos. El precio anunciado arranca en 90.000 dólares, lo que lo ubica en el segmento premium.

Las reservas ya están abiertas exclusivamente en California, donde los interesados pueden apartar una unidad con un anticipo de 200 dólares. Por ahora no se contempla su llegada a Europa, dado que Honda prioriza en ese continente el desarrollo de productos junto a Nissan.

