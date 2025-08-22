Cabecilla que ordenó ataque a helicóptero de la Policía tiene orden de captura suspendida.

Oscar Javier Cuadros Zea, alias ‘Chejo’ o ‘Alejandro’, cabecilla principal de la estructura 36 de las disidencias de las Farc fue quien, según inteligencia militar, ordenó el ataque al helicóptero de la Policía en zona rural del municipio de Amalfi, en el departamento Antioquia, que deja hasta el momento 13 uniformados muertos.

Según un organigrama en poder de las autoridades, este peligroso criminal estuvo entre las siete personas que fueron capturadas tras la inspección, en Antioquia, a unas camionetas de la UNP asignadas al esquema de seguridad de alias ‘Calarcá’, en julio de 2024.

En una fotografía del día de la captura se logra ver a este hombre con una camiseta negra, pantalón y botas de color café claro y gorra verde.

Foto: Suministrada

Blu Radio pudo establecer que la orden de captura contra este hombre, alias ‘Chejo’, en estos momentos está suspendida porque figura como miembro representante de estas disidencias en la mesa de negociación con el Gobierno.

Incluso, de acuerdo con las autoridades, en julio de este año alias ‘Chejo’ o ‘Alejandro’, estuvo sentado en el último ciclo de negociaciones.

Alias 'Chejo', cabecilla principal.

Autores materiales del ataque a helicóptero de la Policía que deja 13 muertos

De acuerdo con información en poder de las autoridades, los criminales bajo el mando de alias ‘Chejo’ son Oswaldo Enrique Agudelo Agudelo, alias ‘Manuel Guaricho’, quien figura como tercer cabecilla de la estructura; Kevin Orley Gómez Muñoz, alias ‘Davinson’ o ‘Barbas’ y Jorge Iván Ospina Salazar, alias ‘Guillermino’. Sin embargo, el delincuente al que tienen identificado como autor material del ataque es Gilberto de Jesús Hoyos Zapata, alias ‘Leito’ o ‘Eléctrico’.

Gilberto de Jesús Hoyos Zapata, conocido como alias ‘Leito’ o ‘Eléctrico’, es uno de los jefes de comisión del frente 36 de las disidencias de las Farc en Antioquia.

Con más de siete años en la estructura, pasó de guerrillero raso en 2019 a convertirse en quinto cabecilla en 2025, consolidando poder en los municipios de Amalfi, Anorí, Tarazá e Ituango.

Su prontuario evidencia un patrón de violencia selectiva contra civiles señalados como colaboradores del Clan del Golfo, estrategia con la que busca intimidar a las comunidades, imponer control social y reafirmar dominio territorial. Bajo su mando se han registrado homicidios en zonas rurales, incursiones armadas y represalias durante reuniones comunitarias, lo que ha incrementado el temor en la población civil.

Además de la violencia contra personas, alias ‘Leito’ ha ordenado ataques a la infraestructura estratégica, como la incineración de maquinaria del proyecto hidroeléctrico de EPM, atentados contra torres de energía de ISA y hostigamientos a la Fuerza Pública mediante el uso de explosivos improvisados y drones. Su perfil lo ubica como un cabecilla con capacidad de planeación, alto nivel de riesgo para la población civil y un rol clave en la confrontación armada de la región.