Impresionante video del momento exacto en el que atacan con dron helicóptero en Amalfi

Se conoció el video del momento exacto en el que un helicóptero de la Policía Nacional es derribado por el Clan del Golfo en Amalfi, Antioquia.

El atentado, hasta esta tarde, dejó a ocho uniformados muertos y varios heridos.

La aeronave fue derribada en zona de rural de Amalfi, mientras apoyaba labores de erradicación de cultivos ilícitos.

En el hecho habría sido usado un dron cargado con explosivos, los cuales impactaron, especialmente, contra el rotor de la cola del helicóptero, lo que ocasionó la caída inmediata de la aeronave.

De acuerdo a información suministrada por las autoridades, el ataque se dio, primero, desde tierra, donde los uniformados fueron atacados y luego intentaron llegar a la aeronave, la cual fue atacada desde el aire.

Vea el video de la caída aquí:

Reacción de las autoridades

El gobernador del departamento de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmo el ataque y también lamentó lo ocurrido.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro relacionó el atentado con una reacción del Clan del Golfo tras la incautación de cocaína en Urabá.



Sobre Amalfi

Amalfi ha sido marcado por la presencia de economías ilegales y la disputa de estructuras como el Clan del Golfo y disidencias de las Farc.

Adicionalmente, esta zona del país ha sido escenario de varios operativos del Ejercito Nacional y la Policía con el fin de lograr debilitar a estas organizaciones.

