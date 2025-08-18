Víctimas y organizaciones en Urabá respaldan diálogos con Clan del Golfo y piden inclusión

Desde la subregión del Urabá, diferentes organizaciones anunciaron su respaldo a las recientes decisiones del Gobierno nacional en materia de paz, ante el anuncio de que avanza en conversaciones con el Clan del Golfo como lo afirmó hace pocos días desde Córdoba el propio presidente Gustavo Petro.

A través de un comunicado conjunto suscrito por asociaciones campesinas, la Mesa Humanitaria de Antioquia y el Proceso Social de Garantías, manifestaron al jefe de Estado el respaldo “decidido a las acciones de su gobierno orientadas a la transformación del país en este momento histórico” y que pueden “puede contribuir de manera efectiva a la paz” del país.

Destacaron también el valor simbólico de este anuncio que produjo en medio de la entrega de 6.500 hectáreas a campesinos de Córdoba, lo que para los firmantes reafirma el papel del campesinado en la construcción de paz.

Ayineth Pérez, presidenta de Tierra y Paz, una asociación de reclamantes de tierras de Urabá, solicitó que las víctimas sean el centro de los procesos de acercamiento que avanzan con el grupo armado en el exterior, según Petro.

"Sin las víctimas en la mesa de diálogo, no puede haber una paz. Si hablamos de una paz larga y duradera, debemos de estar en el centro de esa mesa", dijo.

Las organizaciones también pidieron que el proceso incluya compromisos claros y verificables, como el cese de hostilidades, el respeto a la vida de líderes sociales y el desmonte pacífico del narcotráfico.

Publicidad

Finalmente, reivindicaron su derecho a participar con voz propia en las mesas de diálogo y reiteraron su disposición a “trabajar articuladamente con su gobierno para que Urabá siga siendo un ejemplo en construcción de paz territorial y desarrollo con justicia social”.