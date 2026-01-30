En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Destraban obra clave en el sur de Bogotá: habitantes de Cuidad Bolivar y Soacha los más beneficiados

Destraban obra clave en el sur de Bogotá: habitantes de Cuidad Bolivar y Soacha los más beneficiados

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) hace poco anunció que un proyecto clave en el sur de Bogotá se destrabó y podrá seguir su ejecusión luego de cinco años. Beneficiará a habitantes de Cuidad Bolivar y Soacha.

