Destraban obra clave en el sur de Bogotá: habitantes de Cuidad Bolivar y Soacha los más beneficiados

Desde hace varios años, Bogotá entró en una era donde las obras se volvieron la nueva cara en algunas zonas de la ciudad. A pesar de los avances que ya se están viendo, actualmente, la capital mantiene uno de los mayores volúmenes de obra simultáneos en su historia con más de 1.200 frentes activos, que inlcueyen proyectos de infraestructura públicos y privados.

Una de las entidades que adelanta la construcción de muchas de estas obras es el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), el cual hace poco anunció que un proyecto clave en el sur de Bogotá se destrabó y podrá seguir su ejecusión.



Destraban obra clave en el sur de Bogotá

Las obras de los puentes vehiculares de la NQS con avenida Bosa, hacen parte de un proyecto estratégico que ya alcanza el 40 % de su desarrollo. No obstante, fue frenado debido debido a que faltaba adquirir un predio clave que no permitía seguir con la construcción.

Frente a esto, el director del IDU Orlando Molano indicó: “¡Lo logramos! Por fin destrabamos el predio de Almagrario. Estoy parado en el predio, ya es del IDU. Fueron 5 años con este problema. Cuando llegamos, este proyecto tenía un tema predial, como varios de los proyectos de Bogotá.

Puentes vehiculares de la NQS con av. Bosa. Foto: IDU.

Asimismo, manifestó que la obra tenía un 7 % de ejecución y tras la administración del Alcalde Carlos Fernando Galán, ya está por encima del 40 %.



“Con la entrega de este predio, vamos a lograr avanzar más rápido y esperar que este año tengamos habilitado ya parte de los puentes de la NQS por Bosa”, añadió Molano.

Tras la entrega del predio al IDU el pasado 17 de diciembre de 2025, ya se completó la demolición y se trabaja con las empresas de servicios públicos, paso previo a su entrega al contratista.



Detalles del proyecto

La iniciativa contempla la construcción de dos puentes vehiculares uno peatonal en el límite entre Bosa y Ciudad Bolívar, para mitigar los problemas de congestión generados por semáforos y señales de tránsito en este punto.

Además, incluye un acceso exclusivo a la Terminal del Sur y la prolongación de la avenida Las Torres (carrera 77J) entre la calle 65 Sur y la avenida Bosa (calle 59 sur).

El IDU menciona que en la actualidad, avanzan las obras de cimentación y superestructura de los puentes y sus orejas, así como la instalación de redes, la estructura vial y el espacio público en la avenida Las Torres.

Para el primer semestre de 2026 se proyecta la culminación de la avenida Las Torres y el inicio de la construcción de redes mediante el sistema de pipe jacking (instalación de tuberías sin zanja, lo que permite no bloquear el tráfico o paso peatonal en la superficie) en la autopista Sur y la av. Bosa, lo que permitirá avanzar sin afectar el tránsito vehicular.

Trabajadores del IDU y la Alcaldía en el sur de Bogotá. Foto: IDU.

Habitantes de Cuidad Bolivar y Soacha los más beneficiados

Según el director de la entidad la culminación de la totalidad de estas obras en la zona beneficiará la movilidad en Ciudad Bolívar y a aquellos que vienen del municipio de Soacha.

“Esto va a aliviar la movilidad de Ciudad Bolívar y sobre todo a las personas que transitan y que vienen de Soacha, y de la gente que va hacia el oriente por la autopista Sur. Muy importante que mejoremos la movilidad, la seguridad, pero sobre todo la calidad de vida de todos los bogotanos”, indicó Molano.

