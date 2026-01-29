En vivo
Bogotá  / Así será el San Juan de Dios: más allá de construir nuevos edificios y reparar los viejos

Así será el San Juan de Dios: más allá de construir nuevos edificios y reparar los viejos

De acuerdo con el cronograma, este año se espera la entrega de cinco o seis edificios, mientras que en los próximos tres años el objetivo es avanzar hasta completar la recuperación del complejo.

