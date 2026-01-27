En vivo
Acuerdo entre Distrito y Gobierno define inversión de $1,6 billones para complejo San Juan de Dios

Acuerdo entre Distrito y Gobierno define inversión de $1,6 billones para complejo San Juan de Dios

La Alcaldía de Bogotá y el Gobierno Nacional acordaron la transformación del complejo hospitalario San Juan de Dios en un espacio de investigación e innovación enfocado en envejecimiento y vejez.

