Acuerdo entre Distrito y Gobierno define inversión de $1,6 billones para complejo San Juan de Dios

La Alcaldía de Bogotá y el Gobierno Nacional llegaron a un acuerdo sobre el futuro del complejo hospitalario San Juan de Dios, que será transformado en un espacio dedicado a la investigación, la innovación y el pensamiento, con un enfoque en el envejecimiento y la vejez. El anuncio fue realizado de manera conjunta por las autoridades nacionales y distritales.

Durante la presentación del acuerdo se indicó que el proyecto contempla una inversión de 1,6 billones de pesos, recursos que estarán destinados a la habilitación y recuperación de varias áreas del complejo hospitalario, con el objetivo de poner en funcionamiento nuevas capacidades en salud, investigación y formación.

El proyecto incluye tres nuevos desarrollos dentro del complejo, entre ellos una Central Nacional de Enfermedades Crónicas y otros centros especializados que harán parte del nuevo modelo de funcionamiento del San Juan de Dios, orientado a la atención, la investigación y la generación de conocimiento.

El Hospital San Juan de Dios Foto: AFP.

En el marco del anuncio, se escucharon las declaraciones del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien señaló que el acuerdo se alcanzó en coordinación con el Gobierno Nacional y que responde a decisiones institucionales para la ciudad. El mandatario reiteró que, pese a las diferencias políticas existentes con el presidente Gustavo Petro, estas no pueden interferir en las decisiones que se toman en beneficio de Bogotá.

Finalmente, se informó que la ejecución del proyecto se realizará de manera gradual, conforme a la definición de los cronogramas y la asignación de los recursos por parte de las entidades involucradas.