Rector de la UIS pide a congresistas electos por Santander trabajar por la región

Tras conocerse los resultados de las elecciones legislativas, desde la Universidad Industrial de Santander se envió un mensaje a los congresistas elegidos por el departamento, en medio de un escenario político que marca una nueva etapa política para Santander en el Congreso.

El saludo está dirigido tanto a los senadores con raíces en la región como a los representantes a la Cámara que asumirán funciones en el periodo 2026-2030, en un momento en el que se espera que la nueva bancada tenga un papel clave en la gestión de proyectos y recursos para el departamento.

Desde Bucaramanga, la universidad no solo felicitó a los elegidos, sino que también dejó claro su interés en trabajar de la mano con ellos. La UIS reiteró que está lista para aportar desde la investigación, el conocimiento y sus programas de extensión a iniciativas que impacten directamente el desarrollo regional.

Enviamos un saludo de felicitación a los senadores con arraigo en la región y a los representantes a la Cámara elegidos por el departamento de Santander para el periodo legislativo 2026-2030.



La Universidad Industrial de Santander reitera su disposición de aportar, desde el… pic.twitter.com/ChQT6Fdgbg — UIS (@UIS) March 16, 2026

El pronunciamiento se da en un contexto donde distintos sectores han insistido en la necesidad de mayor articulación entre la academia y la política, especialmente para sacar adelante proyectos en áreas como infraestructura, educación, innovación y desarrollo social.



En ese sentido, la universidad UIS plantea un mensaje claro: "más allá de las diferencias políticas, el reto será encontrar puntos en común que permitan avanzar en soluciones concretas para las comunidades santandereanas".

Hace una semana el sector productivo de Santander también les hizo un llamado a los congresistas electos "para que se pongan la camiseta" por el departamento.

Santander confirma sus curules con el 100 % de escrutinios cerrados, Centro Democrático y Pacto Histórico con 2 curules cada uno, los partidos La U, Liberal y Conservador con 1 cada uno. #VocesySonidos pic.twitter.com/f2RzrrzW4x — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) March 16, 2026

Alejandro Almeyda, director de Fenalco Santander, señaló que tras las elecciones "es momento de dejar atrás las diferencias políticas y enfocarse en los intereses del departamento".

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“Yo les quiero pedir a todos los parlamentarios y congresistas de Santander que la campaña ya acabó. Ahora lo que necesitamos es que se pongan la camiseta del departamento y trabajen por los intereses de Santander”, señaló el dirigente gremial.

La UIS se suma así a las voces que esperan que la nueva bancada no solo represente al departamento, sino que también logre traducir esa representación en resultados tangibles para la región.