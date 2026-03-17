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Rector de la UIS pide a congresistas electos por Santander trabajar por la región

Son 14 los congresistas electos por Santander para el período 2026 -2030. La renovación tras las elecciones fue del 80% en las curules.

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