UIS rechaza actos de vandalismo e intimidación de encapuchados en la Facultad de Ciencias

El Consejo Académico de la Universidad Industrial de Santander (UIS) rechazó de manera categórica los actos de violencia e intimidación protagonizados por personas encapuchadas que, en la tarde de este martes, ingresaron a algunos salones de la Facultad de Ciencias con el propósito de obligar a los estudiantes a abandonar las clases y sumarse a una jornada de protesta.

A través de un comunicado oficial, la institución señaló que estos hechos constituyen una vulneración a los principios fundamentales que orientan la vida universitaria y representan un atentado contra la paz y el normal desarrollo de las actividades académicas.

“El Consejo Académico rechaza de manera categórica los actos de violencia, intimidación y agresión perpetrados (…) por personas encapuchadas contra miembros de la comunidad universitaria”, indicó la universidad, al advertir que el campus no puede convertirse en un escenario de hostigamiento ni de vulneración de las libertades y los derechos humanos.

De acuerdo con lo conocido, los encapuchados intentaron presionar a estudiantes para que salieran de sus aulas y se unieran a la protesta. En uno de los casos, un docente enfrentó a los desconocidos cuando ingresaron a su clase y defendió el derecho de sus alumnos a continuar con la jornada académica.



Un profesor enfrentó y no dejó entrar a encapuchados que pretendían suspender las actividades que realizaban estudiantes en un salón de la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga. Los desconocidos lanzaron papas bombas en la plazoleta Camilo Torres #MañanasBlu pic.twitter.com/Y5919zWG8D — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) March 4, 2026

Los representantes de los profesores ante los órganos de gobierno universitario respaldaron la actuación del maestro, calificándola como valiente y coherente con la defensa de la autonomía académica y el derecho a la educación.

En su pronunciamiento, el Consejo Académico reiteró que este tipo de conductas ponen en riesgo la integridad de la comunidad universitaria y afectan los espacios físicos y de convivencia que sostienen la vida académica y social de la institución.

