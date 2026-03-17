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Blu Radio  / Mundo  / Kast inicia construcción de barreras en frontera con Perú para frenar migración irregular

Kast inicia construcción de barreras en frontera con Perú para frenar migración irregular

Cinco días después de asumir el poder en reemplazo del izquierdista Gabriel Boric (2022-2026), Kast viajó hasta la región de Arica, en la frontera con Perú, para supervisar el inicio de la construcción de los obstáculos en esa zona.

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El presidente de Chile, José Antonio Kast (segundo por la derecha), el ministro de Defensa chileno, Fernando Barros (segundo por la izquierda), y el comandante en jefe del Ejército chileno, Pedro Varela (derecha), caminan junto a maquinaria pesada que opera cerca del puesto fronterizo de Chacalluta, en la frontera entre Chile y Perú, el 16 de marzo de 2026. Kast puso en marcha un proyecto de zanja fronteriza para frenar la migración ilegal.
afp
Por: AFP
|
Actualizado: 17 de mar, 2026

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