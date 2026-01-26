San Juan de Dios será un centro de investigación y no un hospital universitario como planteó Petro

La Alcaldía de Bogotá y el Gobierno llegaron finalmente a un acuerdo sobre el futuro del complejo hospitalario San Juan de Dios: será el centro de investigación, innovación y pensamiento para el envejecimiento y la vejez, un proyecto que hace parte del Plan de Gobierno del alcalde Carlos Fernando Galán.

El secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, explicó que la iniciativa busca concentrar el trabajo de la comunidad científica dedicada a estudiar y mejorar las condiciones para la población mayor.

“Desde aquí se construirán todas las políticas públicas que requiere el país, por supuesto Bogotá, cómo va a ser la nueva educación para una población envejecida y el transporte público para una población mayor de 60 años en su gran mayoría, de cómo van a ser las nuevas formas de trabajo y por supuesto las nuevas formas de atención y prestación de servicios en salud”, detalló Bermont.

El acuerdo y los pormenores del proyecto serán formalizados este martes en un evento en la Casa de Nariño que contará con la participación del alcalde Galán y el presidente Gustavo Petro, quienes justamente se reunieron la semana pasada logrando destrabar la discusión sobre qué hacer con el hospital.



La propuesta no contempla la creación de un gran hospital geriátrico, sino un centro dedicado a la investigación, la educación y la atención en salud. En otras palabras, el distrito, propietario del predio, logró un triunfo en el debate sobre el espacio pues la posición del Gobierno, en especial del presidente Petro, era la creación de un gran hospital universitario y un centro de investigación en salud.

Para esto, Petro había ordenado la compra del complejo para crear el Hospital Universitario San Juan de Dios y Materno Infantil, adscrito al Ministerio de Salud, pero los problemas financieros frenaron dicho plan, que además venía de intenciones de cuando él fue alcalde de Bogotá.

La disputa entre ambas partes, además del enfoque del proyecto, incluyó temas legales, como el caso del contrato adjudicado en 2020 a la firma española Copasa, encargada de la demolición y construcción de una nueva torre central del complejo San Juan de Dios.

El proyecto fue contratado por la Subred de Salud Centro Oriente durante la alcaldía de Claudia López, luego de que estudios técnicos realizados en administraciones anteriores concluyeran que la estructura existente debía ser demolida.

Sin embargo, tras la intervención forzosa de la Subred, la Superintendencia Nacional de Salud decidió en 2024 terminar de manera unilateral el contrato, argumentando incumplimientos por parte del contratista.

Esta decisión llevó a que Copasa radicara una demanda ante un tribunal de arbitramento internacional por cerca de $110.000 millones y que, en respuesta, la alcaldía firmara el pasado 31 de diciembre un acuerdo con la nación para gestionar la defensa en conjunto mientras se definen responsabilidades en caso de un fallo negativo.

Pero este es otro punto, pues aún está abierta la discusión sobre la torre central, reconocida como patrimonio y símbolo del complejo. Por ahora, la estructura estará controlada por el Gobierno bajo la figura de comodato mientras se conocen los resultados de los estudios de sismorresistencia.