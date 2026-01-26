En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
María Fernanda Cabal
Guerra arancelaria con Ecuador
Mineápolis
Concierto Bad Bunny

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / San Juan de Dios será un centro de investigación y no un hospital universitario como planteó Petro

San Juan de Dios será un centro de investigación y no un hospital universitario como planteó Petro

Tras una reunión con el presidente, el alcalde Carlos Fernando Galán logró implementar el proyecto distrital en el histórico complejo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad