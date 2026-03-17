Investigan muerte de hombre, presuntamente a manos de su amante y el esposo: esto se sabe

Un nuevo caso de violencia tiene conmocionada a la comunidad en India, luego de conocerse detalles y un video de la muerte de un hombre de 35 años, presuntamente a manos de su amante y el esposo de esta.

Los hechos se registraron en Maharashtra, donde, según las investigaciones y un video difundido por medios locales, una mujer, junto a su esposo, habría llevado a la víctima a un sitio apartado cerca de una carretera con engaños.

Escena del crimen Foto: AFP

En el material audiovisual se observa el momento en que la mujer sostiene a la víctima del cabello, mientras otro hombre ejecuta el ataque. Además, de acuerdo con versiones de medios locales, el esposo, de 37 años, se encontraba oculto en la maleza, a la espera de una señal para salir y agredir al hombre con un arma blanca.

De manera preliminar, se conoció que la víctima fue llevada al lugar con el pretexto de resolver asuntos personales relacionados con su presunta relación extramatrimonial.



Este es el video

Según confirmaron las autoridades locales, los dos señalados ya fueron capturados y permanecen bajo custodia, luego de intentar huir. Testigos que grabaron los videos lograron identificarlos, lo que permitió su ubicación, mientras avanza la investigación para esclarecer con exactitud los móviles del crimen.

El video ahora hace parte clave del proceso investigativo. Una de las principales hipótesis que manejan las autoridades apunta a un posible crimen pasional; sin embargo, esta versión continúa en verificación.

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El caso ha generado indignación entre los ciudadanos, especialmente por la violencia de los hechos. Por ello, familiares y miembros de la comunidad han pedido que se aplique la máxima pena a los responsables y que se haga justicia por la víctima.