En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Liquidación de EPS
Zulma Guzmán
Guerra en Irán
Indígenas de Medellín

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Investigan muerte de hombre, presuntamente a manos de su amante y el esposo: esto se sabe

Investigan muerte de hombre, presuntamente a manos de su amante y el esposo: esto se sabe

En el material audiovisual se observa el momento en que la mujer sostiene a la víctima del cabello, mientras otro hombre ejecuta el ataque.

Investigan muerte de hombre, presuntamente a manos de su amante y el esposo: esto se sabe
Investigan muerte de hombre, presuntamente a manos de su amante y el esposo: esto se sabe
Foto: captura de pantalla de redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de mar, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad