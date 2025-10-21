En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Crisis diplomática con EEUU
Álvaro Uribe
Andrés Carne de Res
Amazon

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / MinSalud invertirá $1,61 billones en la recuperación integral del Hospital San Juan de Dios

MinSalud invertirá $1,61 billones en la recuperación integral del Hospital San Juan de Dios

El proyecto será llevado a cabo entre 2026 y 2034 para modernizar el complejo hospitalario y fortalecer la red de salud en Bogotá.

Hospital San Juan de Dios de Rionegro
Servidoras Públicas Hospital de Rionegro
Por: Mateo Candela
|
Actualizado: 21 de oct, 2025

El Ministerio de Salud y Protección Social lidera el proceso de recuperación del Hospital Universitario San Juan de Dios y del Instituto Materno Infantil, instituciones representativas de la salud pública en el país.

Gracias a la gestión de la entidad ante el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), fueron aprobadas vigencias futuras excepcionales que garantizan una inversión de $1,61 billones de pesos entre los años 2026 y 2034, para el proyecto “fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento del Hospital Universitario San Juan de Dios y Materno Infantil, centro de salud de excelencia en Colombia”.

Doctor /medico /hospital
Blu Radio - AFP
Blu Radio - AFP

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, afirmó que la entidad lidera este proceso y se compromete para devolverle a Bogotá un hospital que ofrezca servicios dignos de salud a todos los colombianos: “El San Juan de Dios es el principal símbolo de la salud pública de Colombia. Desde el Ministerio trabajamos para que vuelva a ser un referente en atención, docencia e investigación médica”.

El proyecto contempla la construcción de tres nuevos bloques hospitalarios, el reforzamiento estructural de la Torre Central, y la renovación de las edificaciones existentes. Además, prevé la entrega de equipos biomédicos, mobiliario y tecnología en información y comunicaciones, con el objetivo de recuperar la capacidad instalada del complejo y fortalecer la red hospitalaria del país.

Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, en consejo de ministros
Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, en consejo de ministros
Foto: Presidencia

Fundado en el siglo XVIII y declarado Patrimonio Cultural de la Nación, el Hospital San Juan de Dios fue durante décadas el epicentro de la formación médica y la investigación científica en Colombia.

Su recuperación, liderada por el Ministerio de Salud, busca unir la memoria histórica con la innovación y el servicio público, devolviéndole al país un espacio de profundo valor social y humano.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Ministerio de Salud

Hospital San Juan de Dios

Rionegro

Publicidad

Publicidad

Publicidad