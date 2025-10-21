MinSalud invertirá $1,61 billones en la recuperación integral del Hospital San Juan de Dios

El Ministerio de Salud y Protección Social lidera el proceso de recuperación del Hospital Universitario San Juan de Dios y del Instituto Materno Infantil, instituciones representativas de la salud pública en el país.

Gracias a la gestión de la entidad ante el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), fueron aprobadas vigencias futuras excepcionales que garantizan una inversión de $1,61 billones de pesos entre los años 2026 y 2034, para el proyecto “fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento del Hospital Universitario San Juan de Dios y Materno Infantil, centro de salud de excelencia en Colombia”.

Blu Radio - AFP Blu Radio - AFP

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, afirmó que la entidad lidera este proceso y se compromete para devolverle a Bogotá un hospital que ofrezca servicios dignos de salud a todos los colombianos: “El San Juan de Dios es el principal símbolo de la salud pública de Colombia. Desde el Ministerio trabajamos para que vuelva a ser un referente en atención, docencia e investigación médica”.

El proyecto contempla la construcción de tres nuevos bloques hospitalarios, el reforzamiento estructural de la Torre Central, y la renovación de las edificaciones existentes. Además, prevé la entrega de equipos biomédicos, mobiliario y tecnología en información y comunicaciones, con el objetivo de recuperar la capacidad instalada del complejo y fortalecer la red hospitalaria del país.



Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, en consejo de ministros Foto: Presidencia

Fundado en el siglo XVIII y declarado Patrimonio Cultural de la Nación, el Hospital San Juan de Dios fue durante décadas el epicentro de la formación médica y la investigación científica en Colombia.

Su recuperación, liderada por el Ministerio de Salud, busca unir la memoria histórica con la innovación y el servicio público, devolviéndole al país un espacio de profundo valor social y humano.