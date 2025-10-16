Acompañantes de heridos por bala amenazaron a trabajadores de hospital San Juan de Dios en Cali

Completamente atemorizados se encuentran los médicos y demás trabajadores del hospital San Juan de Dios en Cali, tras la más reciente agresión contra la misión médica registrada en este centro asistencial.

Varias personas ingresaron al servicio de Urgencias exigiendo la rápida atención de tres jóvenes que habían llegado gravemente heridos tras una balacera ocurrida en el barrio Sucre, en el centro de la ciudad. Estos acompañantes intimidaron y amenazaron a médicos y enfermeras con armas de fuego.

"Fue un susto muy grande porque llegaron en moto con los tres heridos de bala y llegaron amenazando a todos los que estábamos ahí, diciendo que si no lo atendíamos iban a matar a la gente del lugar. Fue un momento muy tenso pues querían entrar violentamente al hospital", manifestó una de las trabajadoras del Hospital, quien pidió por seguridad la reserva de su identidad.

El personal del hospital San Juan de Dios están pidiendo a las autoridades más presencia y acompañamiento, teniendo en cuenta que estas amenazas son constantes en el servicio de urgencias. Por su parte, le pide a la comunidad de la zona respetar a la misión médica y a los demás pacientes que se encuentren en el centro asistencial, asegurando que siempre la prioridad será salvar la vida de quienes estén corriendo riesgo.



"Necesitamos acompañamiento de la Policía porque en este momento no contamos con esto, pedimos vigilancia constante porque ya no la tenemos. Antes sí contábamos con ese acompañamiento, no sé por qué nos lo quitaron", finalizó.