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Alerta en área metropolitana de Bucaramanga por árboles en riesgo: ya se han registrado accidentes

La reiteración de estos hechos ha encendido las alarmas entre habitantes del área metropolitana, quienes solicitan a las administraciones municipales adelantar jornadas de inspección y mantenimiento.

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