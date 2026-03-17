Alerta en área metropolitana de Bucaramanga por árboles en riesgo: ya se han registrado accidentes

Crece la preocupación en el área metropolitana de Bucaramanga por el estado de varios árboles que no han recibido mantenimiento, algunos de ellos con avanzada edad y estructuras debilitadas, lo que ya ha derivado en emergencias y accidentes de tránsito.

Uno de los casos más recientes se registró en el sector de Zapamanga VI, donde una mujer que se movilizaba en motocicleta resultó herida luego de que un árbol cayera repentinamente sobre ella mientras transitaba entre los conocidos “semáforos de la muerte” y el patinódromo. La situación generó alarma entre conductores y peatones que se encontraban en la zona, mientras organismos de emergencia atendían a la afectada.

Un hecho similar ocurrió en Bucaramanga, en la carrera 28 con calle 51, en el barrio Sotomayor, donde un motociclista también resultó lesionado tras la caída de un árbol sobre su vehículo hacia las 2:20 de la tarde. Unidades del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para retirar las ramas y lograr liberar la motocicleta que quedó atrapada.

A estos casos se suma la denuncia de la comunidad en el barrio Cabecera. Melquiades Domínguez, integrante de la Junta de Acción Comunal, advirtió sobre el riesgo que representa un árbol ubicado en el parque de Los Sarrapios, el cual presenta ramas secas y fracturadas que se sostienen de forma inestable. Según indicó, ya se han registrado caídas parciales de ramales que han estado a punto de causar accidentes.



“Puede generarse una tragedia en cualquier momento si no se realiza una poda preventiva”, alertó el líder comunal, quien además pidió intervención urgente de las autoridades competentes.

La reiteración de estos hechos ha encendido las alarmas entre habitantes del área metropolitana, quienes solicitan a las administraciones municipales adelantar jornadas de inspección y mantenimiento del arbolado urbano, con el fin de prevenir nuevas emergencias que puedan poner en riesgo la vida de los ciudadanos.