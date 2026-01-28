El renacer del San Juan de Dios: ahora será un mega centro de innovación para la vejez en Bogotá

El Gobierno nacional y la Alcaldía de Bogotá han formalizado un acuerdo histórico para la recuperación y transformación del Hospital San Juan de Dios. Con una inversión proyectada de 1.6 billones de pesos por parte de la Nación en los próximos diez años, el complejo se perfila para ser mucho más que un centro médico tradicional. Gerson Bermont, secretario de Salud de Bogotá, explicó que el complejo hospitalario se enfocará en ser un gran centro de innovación y pensamiento del envejecimiento y la vejez.



Un enfoque en el ciclo de vida y el desafío demográfico

La transformación del San Juan de Dios responde a un reto demográfico inminente: para el año 2050, se estima que 27 de cada 100 personas en Colombia tendrán más de 60 años. Según Bermont, el proyecto no es exclusivo para "viejitos", sino que aborda el envejecimiento como un proceso que ocurre desde el nacimiento hasta la muerte. El objetivo es preparar a la ciudad en términos de infraestructura, transporte, educación y, fundamentalmente, servicios de salud para una población adulta mayor.



Infraestructura y servicios de alta complejidad

El complejo, que abarca 16 hectáreas en el corazón de la ciudad, cuenta actualmente con 24 edificaciones históricas, de las cuales 14 están en construcción y 10 están por iniciar.

El plan contempla que el complejo pueda terminar con hasta 26 edificios, de los cuales entre cuatro y cinco estarán destinados exclusivamente a la salud de alta complejidad, incluyendo atención en áreas como oncología, dermatología y maternidad.

Bermont aclaró que el concepto de hospital convencional no se pierde; por el contrario, se integra a una visión de bienestar y atención primaria. "Claro que se va a poder llevar un niño a urgencias", afirmó el secretario, enfatizando que la base médica se mantendrá bajo un esquema de integralidad que une lo sanitario con lo social. El objetivo es que para el año 2034, el complejo esté funcionando al 100% de su capacidad.

Innovación en el cuidado y redes familiares

Una de las novedades más destacadas es el cambio en el concepto de "ancianatos". En lugar de centros de abandono, el San Juan de Dios albergará centros de capacitación para cuidadores y "ancianatos familiares". En estos espacios se enseñará a las familias cómo cuidar a personas con condiciones como Alzheimer o demencia senil, promoviendo redes de cuidado que no dependan únicamente del Estado.



