Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / El renacer del San Juan de Dios: ahora será un mega centro de innovación para la vejez en Bogotá

El renacer del San Juan de Dios: ahora será un mega centro de innovación para la vejez en Bogotá

El complejo, que abarca 16 hectáreas en el corazón de la ciudad, cuenta actualmente con 24 edificaciones históricas, de las cuales 14 están en construcción y 10 están por iniciar.

