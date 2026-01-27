Alcaldía ratifica modificaciones en las estaciones del metro tras acuerdo con el Gobierno Nacional

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció que el Gobierno Nacional y el Distrito alcanzaron un acuerdo para modificar el diseño de las estaciones del metro de Bogotá, con el objetivo de mejorar su integración con el entorno urbano, particularmente en sectores estratégicos como el complejo hospitalario San Juan de Dios y el centro histórico de la ciudad.

Según explicó el mandatario, al inicio de su administración encontró que el diseño original de algunas estaciones no cumplía con criterios de integración urbana, especialmente por su cercanía con zonas patrimoniales y de alto valor histórico. Ante esta situación, solicitó ajustes en la estructura externa de las estaciones para que se adapten mejor al contexto de la ciudad.

Foto: Alcaldía de Bogotá.

Galán indicó que el proyecto del Metro registra actualmente un avance del 71 %, lo que permite realizar modificaciones utilizando recursos que ya están contemplados en el convenio firmado con la Nación, sin necesidad de asignar presupuestos adicionales. Estos recursos serán destinados a mejorar el diseño de las estaciones y su conexión con el entorno urbano.

El alcalde señaló que el acuerdo se logró tras superar diferencias entre las partes y destacó que, durante las reuniones, incluso el presidente de la República aportó ideas para ajustar algunos diseños y lograr que las estaciones se adapten mejor al entorno del centro histórico de Bogotá.



De acuerdo con el anuncio, los cambios permitirán una mejor articulación del Metro con la ciudad y con proyectos estratégicos como la recuperación del complejo San Juan de Dios, manteniendo el desarrollo del proyecto dentro de los términos establecidos en el convenio vigente entre el Distrito y el Gobierno Nacional.