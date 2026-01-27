En vivo
Alcaldía ratifica modificaciones en las estaciones del metro tras acuerdo con el Gobierno Nacional

Alcaldía ratifica modificaciones en las estaciones del metro tras acuerdo con el Gobierno Nacional

El alcalde Carlos Fernando Galán informó que se ajustará el diseño de las estaciones del metro para mejorar su integración urbana, especialmente en el entorno del complejo San Juan de Dios, sin modificar los recursos pactados en el convenio con la Nación.

