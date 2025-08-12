Esta es la estación del Metro más grande de Bogotá: le meterán droguerías y restaurantes

Las obras del Metro de Bogotá siguen su curso, generando un fuerte impacto entre los ciudadanos. Los trancones y afectaciones en la movilidad son cosa del día a día para los bogotanos, pero mientras algunos sufren, otros celebran la llegada de un medio de transporte que promete mejorar la calidad de vida de muchos.

Con los avances de las obras del Metro de Bogotá, en donde ya se ha revelado la ubicación de las 16 estaciones que componen la Primera Línea, surge la pregunta sobre cuál será la más grande. Se espera que estas estaciones puedan albergar a un gran número de pasajeros cada día, quienes realizarán transbordos a distintos medios de transporte que llegarán allí, de acuerdo con lo proyectado por la Alcaldía Distrital.

Es decir, el valor de los pasajes del metro estaría ligado al de TransMilenio, lo que indica que todo el sistema estaría unificado, facilitando así la movilidad de los pasajeros por la ciudad.

Metro de Bogotá Foto: Alcaldía de Bogotá

La estación del Metro de Bogotá más grande

De acuerdo con lo revelado por la Alcaldía de Bogotá, la estación Central —o estación 13— será la más amplia del sistema, al menos dentro de la Primera Línea. Estará ubicada en la avenida Caracas, entre las calles 24A y 26, y tendrá un tamaño cercano a los 15.000 metros cuadrados de espacio público, además de dos edificios de acceso con cuatro niveles cada uno.

Dentro de la estación habrá conexión directa con sistemas de movilidad como TransMilenio, rutas del SITP y el Regiotram de Occidente. Al albergar estos servicios, se convertirá en un centro de conexión multimodal de gran relevancia para la ciudad.

Además, será un punto clave para el comercio, ya que contará con locales, restaurantes, cafés, droguerías y hasta un CADE para que los ciudadanos puedan realizar trámites. Finalmente, los biciusuarios dispondrán de 500 biciparqueaderos en el sótano de la estación.



Ubicación de las estaciones del Metro de Bogotá

Las estaciones estarán conectadas con el sistema TransMilenio y se ubicarán en los siguientes puntos:

