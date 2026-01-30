“Villeta merece respeto”: alcaldía denuncia abusos de Enel por fallas constantes de energía

La administración municipal de Villeta denunció públicamente la crítica situación que enfrenta el municipio por las constantes fallas en el servicio de energía eléctrica prestado por Enel, una problemática que, según el alcalde Bernardo Olaya Triana, se ha prolongado por más de una década sin soluciones efectivas.

“El irrespeto, el abuso, el atropello y la displicencia de Enel con Villeta es un desastre. Lo que estamos viviendo es pavoroso. Nos dicen que están reparando las redes y haciendo inversiones, pero llevan diez años en eso y cada vez el servicio es más desastroso”, afirmó el mandatario local, al señalar que la empresa ha reiterado durante años el mismo discurso sin resultados concretos.

La administración municipal advirtió que estos apagones afectan gravemente a comerciantes, restaurantes y vendedores informales, quienes pierden alimentos y productos por la imposibilidad de refrigerarlos. Además, el alcalde alertó sobre el riesgo que enfrentan personas oxígeno-dependientes y ciudadanos que requieren de manera permanente el servicio de energía para preservar su salud y bienestar.

“No podemos seguir aceptando que hagan cortes cada vez que se les dé la regalada gana. Hace 15 días ya habíamos advertido que esto no podía continuar”, señaló el mandatario local.



Foto: Tomada de Facebook.

El alcalde explicó que los apagones están generando graves afectaciones económicas y sociales, especialmente en un municipio de clima cálido como Villeta. De acuerdo con la denuncia, los comerciantes han tenido que botar alimentos porque las fallas no permiten conservarlos de manera adecuada.

El mandatario también criticó que, pese a las fallas constantes, la facturación no presenta interrupciones. “La facturación sí no falla ni un cinco. Pagamos un servicio caro, con daños en electrodomésticos y pérdidas en productos de consumo diario”, dijo.

Publicidad

Sobre las respuestas de Enel, el alcalde reclamó la falta de soluciones claras frente a los daños ocasionados en electrodomésticos y la ausencia de un plan de contingencia que incluya a pequeños comerciantes y hogares vulnerables.

La administración recordó que ya se han realizado cerca de diez reuniones con la empresa, sin resultados concretos, y recalcó que Enel, como sociedad de economía mixta, tiene la responsabilidad de prevenir daños a la comunidad y responder por las afectaciones causadas.

Finalmente, Olaya Triana aseguró que su administración está del lado de la ciudadanía y envió un mensaje directo a la empresa.

Publicidad

“Villeta merece respeto, merece un mejor servicio. Aquí tienen un alcalde que los está defendiendo. El servicio no es regalado, lo estamos pagando y a un alto precio”, concluyó.