Corte Constitucional
Vuelos a Venezuela
Emergencia económica
Estados Unidos - Cuba

Cundinamarca  / "Villeta merece respeto": alcaldía denuncia abusos de Enel por fallas constantes de energía

“Villeta merece respeto”: alcaldía denuncia abusos de Enel por fallas constantes de energía

El alcalde alzó la voz en nombre de la comunidad para exigir a Enel soluciones reales frente a los cortes permanentes, la mala calidad del servicio y los perjuicios que afectan a comerciantes, hogares y población vulnerable.

