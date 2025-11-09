Bernardo Olaya fue electo como alcalde de Villeta en elecciones atípicas

Después de una jornada electoral tranquila y con una participación del 50,53%, el municipio de Villeta, en Cundinamarca, eligió a Bernardo Olaya Triana como su nuevo alcalde. El candidato del movimiento “1, 2, 3, ¡Bernardo otra vez!” obtuvo 5.028 votos, equivalentes al 39,48% del total, según el boletín número 19 emitido por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

El segundo lugar fue para Yeimmy Paola Mora Pérez, del partido Cambio Radical, quien alcanzó 4.045 votos, es decir, el 31,77% de la votación. En tercer puesto se ubicó Ángela María Moreno Torres, del Partido Liberal Colombiano, con 2.826 votos (22,19%), mientras que Dora Cecilia Murcia Sánchez, del Centro Democrático, obtuvo 652 sufragios (5,12%). También se registraron 104 votos en blanco, 59 nulos y 20 no marcados.

En total, participaron 12.734 votantes de un potencial de 25.202 habilitados, distribuidos en 70 mesas instaladas en todo el municipio. La jornada se desarrolló con normalidad, acompañada por un dispositivo de seguridad integrado por 117 uniformados del Ejército y la Policía Nacional.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, celebró la jornada a través de su cuenta de X, destacando el comportamiento ciudadano y felicitando al alcalde electo y a los demás candidatos que participaron en las elecciones atípicas.



Con absoluta normalidad concluyeron las elecciones atípicas en el municipio de #Villeta, en las que 12.734 ciudadanos ejercieron su derecho al voto de un total de 25.200 habilitados, lo que representa una participación del 59,53 %.



Gracias al trabajo articulado entre la Policía… https://t.co/XYWFUNheMi — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) November 9, 2025

Estas votaciones se convocaron luego de que el Consejo de Estado anulara en julio pasado la elección de Yosimar Reyes, quien había sido elegido alcalde en 2023. El alto tribunal determinó que Reyes incurrió en una inhabilidad al firmar un contrato entre su ferretería y una institución educativa del municipio en febrero de 2023, es decir, dentro del año previo a su elección.

La jornada también fue observada por delegados de la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la MOE (Misión de Observación Electoral), quienes coincidieron en que no se reportaron incidentes graves ni alteraciones del orden público.