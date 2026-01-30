Barranquilla se prepara para un MetroConcierto histórico en pleno Carnaval 2026

Barranquilla ya empieza a vibrar al ritmo del Carnaval y la música se prepara para ser protagonista absoluta de una de las citas más esperadas del año. El próximo sábado 14 de febrero de 2026, en pleno Sábado de Carnaval, el Estadio Romelio Martínez será el escenario del Metro Concierto Histórico de Carnaval, un evento que promete convertirse, una vez más, en un punto de encuentro para los sonidos del Caribe y de toda Latinoamérica.

Este espectáculo no solo destaca por su magnitud, sino por la diversidad artística que reunirá sobre un mismo escenario. La organización ha apostado por un cartel que cruza generaciones, estilos y fronteras, reflejando el espíritu plural y festivo que caracteriza al Carnaval de Barranquilla. Desde ritmos urbanos hasta salsa, merengue, vallenato y pop latino, la noche estará marcada por una mezcla musical pensada para todos los gustos.

Uno de los nombres que encabeza el evento es Beéle, figura clave de la música urbana actual y uno de los artistas más escuchados en plataformas digitales. Su presencia garantiza un ambiente cargado de energía y coros multitudinarios. Junto a él estará la agrupación venezolana Rawayana, reconocida por su propuesta fresca que combina reggae, rock y sonidos alternativos, y que ha logrado consolidarse en escenarios internacionales.

El componente romántico llegará con Manuel Turizo, quien aportará su característico pop latino cargado de letras emotivas. En contraste, la tradición salsera tendrá un momento especial con Tito Nieves, considerado una leyenda viva del género, cuya trayectoria ha marcado a varias generaciones de amantes de la salsa. El merengue también tendrá un lugar destacado gracias a Sergio Vargas, ícono dominicano que promete una presentación llena de ritmo y baile de principio a fin.



El vallenato, infaltable en cualquier celebración caribeña, estará representado por Peter Manjarrés, mientras que el sello local y folclórico lo pondrá Checo Acosta, uno de los artistas más queridos por el público barranquillero y habitual protagonista de las fiestas de Carnaval. Su presencia reafirma el vínculo del evento con la identidad cultural de la ciudad.

El Metro Concierto Histórico de Carnaval 2026 ofrecerá distintas localidades para que el público pueda disfrutar del espectáculo según sus preferencias. Entre ellas se encuentran Invitados Especiales, Palcos Alfombra Roja, Palcos Premium, Palcos Oro, Palcos Plata, Borondo Pal Bailador, así como las localidades Occidental, Oriental y Norte. Esta variedad busca garantizar una experiencia accesible y cómoda para miles de asistentes.

Las entradas ya están disponibles a través de la plataforma www.tuboleta.com, el call center 601 593 63 00 y los puntos físicos autorizados. Además, quienes adquieran su boletería antes del 30 de enero podrán acceder a descuentos especiales, una oportunidad ideal para asegurar un lugar en este evento emblemático.

Con esta nueva edición, el Metro Concierto Histórico de Carnaval reafirma su posición como mucho más que un show musical. Se trata de una celebración colectiva que une culturas, ritmos y generaciones en una sola noche, consolidándose como uno de los eventos imperdibles del Carnaval de Barranquilla.