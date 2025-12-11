Más allá del inglés: idiomas que disparan hasta 86% su salario en Colombia

El dominio de un segundo idioma se ha consolidado como un factor determinante no solo para avanzar profesionalmente, sino también para acceder a remuneraciones significativamente más altas en Colombia. Contrario a la creencia popular de que el inglés, el idioma más solicitado, es también el mejor pagado, un reciente análisis de la plataforma global de aprendizaje de idiomas Preply revela una realidad salarial completamente diferente.

El estudio, enfocado en los idiomas más demandados y mejor remunerados en el mercado laboral colombiano, arrojó una conclusión contundente: el alemán es el idioma más lucrativo para los profesionales en el país, superando al salario nacional en un impresionante 86%.

Las cifras son reveladoras: las personas que dominan el alemán en Colombia ganan, en promedio, $51.138.060 COP al año (equivalente a $11.200 €$). Este ingreso es más del doble del salario promedio nacional, que se ubica en $20.468.099 COP ($4.500 €$). Este fenómeno confirma la alta valoración que los idiomas europeos mantienen en la región4.

El ranking de la rentabilidad: de Europa a Asia

Si bien el inglés sigue siendo el idioma con mayor demanda laboral, no es el que lidera la tabla de salarios. En el ranking de los idiomas más lucrativos, el podio lo dominan las lenguas europeas, aunque el mandarín asiático se abre paso con fuerza:



Alemán: Lidera con un salario promedio de $51.138.060 COP.

Lidera con un salario promedio de $51.138.060 COP. Francés: Se ubica en segundo lugar con un salario de $35.551.704 COP.

Se ubica en segundo lugar con un salario de $35.551.704 COP. Chino Mandarín: Cierra el top tres con una remuneración promedio de $35.186.532 COP.

Cierra el top tres con una remuneración promedio de $35.186.532 COP. Inglés: Pese a su alta demanda, se posiciona en un cuarto lugar en cuanto a salarios, con un promedio de $34.735.512 COP.



La investigación de Preply, que compara datos entre 2023 y 2025, subraya un cambio en las tendencias. Aunque el inglés continúa como el más solicitado por las empresas, el alemán escaló posiciones hasta convertirse en el idioma mejor remunerado.

El alto valor del alemán se atribuye al peso que las compañías extranjeras y multinacionales otorgan a los perfiles bilingües o trilingües con conocimiento del idioma germano. Estos profesionales son especialmente apetecidos en sectores clave como ingeniería, tecnología, manufactura y logística internacional.

En el top 10 de los idiomas más rentables también se destacan el árabe, el portugués, el danés y el italiano, junto con otras lenguas asiáticas como el coreano y el japonés.

Demanda vs. salario: el caso del inglés y el danés

Mientras que el alemán domina la rentabilidad, el inglés es el líder indiscutible en términos de solicitud. Este idioma es exigido en el 67% de todas las vacantes que requieren una lengua extranjera, con un total de 5.131 ofertas laborales.

Inmediatamente después del inglés, el danés se posiciona como el segundo idioma más demandado, con 835 ofertas de empleo. Su auge está impulsado por el fenómeno del nearshoring y la constante expansión de empresas tecnológicas escandinavas en América Latina. El chino mandarín (235 ofertas), el italiano (234) y el francés (217) completan el top cinco de idiomas con más oportunidades laborales.

Irónicamente, el alemán, a pesar de ser el mejor pagado, registra una demanda comparativamente baja, siendo solicitado en apenas 135 empleos, lo que representa el 1,7% de las vacantes con requerimiento de un idioma adicional.

El talento Bilingüe en Auge Global

Los datos de la investigación no solo reflejan una tendencia local, sino un fenómeno global de alta demanda por el talento multilingüe. Yolanda Del Ramo Pesos, Portavoz de Preply, enfatiza esta situación: “Nuestros datos muestran que el talento bilingüe está en auge en América Latina, ya que las ofertas de empleo en inglés han aumentado más de un 1000 % en Argentina y los idiomas europeos como el alemán ofrecen los salarios más altos en Colombia y Argentina. Está claro que los profesionales multilingües están muy demandados en toda la región”.

Dominar un segundo, o incluso tercer, idioma no solo maximiza las oportunidades en el mercado laboral local, sino que es un pasaporte para acceder a empleos internacionales con remuneraciones aún más competitivas.

