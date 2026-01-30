Chance Paisita Noche: resultado del último sorteo hoy viernes 30 de enero de 2026

Publicidad
El Paisita Noche es uno de los juegos de chance más tradicionales y reconocidos de Colombia, especialmente en el departamento de Antioquia, donde goza de una fuerte identidad cultural. Su nombre rinde homenaje a la cultura paisa, una de las más representativas del país, lo que ha contribuido a su arraigo entre los jugadores habituales.
El número ganador del chance Paisita Noche de este viernes 30 de enero de 2026 es el: (en minutos). Felicitaciones a los ganadores. Se recomienda verificar con el vendedor autorizado si el tiquete corresponde a un premio.
Este juego de azar se caracteriza por ofrecer apuestas accesibles, con valores que van desde los $500 hasta los $25.000, lo que permite la participación de distintos perfiles de jugadores. Para obtener un premio, el número apostado debe coincidir en estricto orden, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo. Además de la transmisión televisiva, los resultados también pueden consultarse en plataformas autorizadas.
Desde el año 2025, el Paisita Noche incorporó una alternativa adicional para quienes buscan aumentar sus premios: la quinta balota o número adicional. Esta opción amplía las posibilidades de ganancia al permitir premios mayores cuando se acierta de forma simultánea junto con otras cifras, sin modificar la mecánica principal del sorteo.
El sorteo del Paisita Noche se realiza todos los días, con horarios establecidos que se mantienen de manera constante.
De lunes a sábado, el sorteo se lleva a cabo a las 6:00 de la tarde, mientras que los domingos y festivos se realiza a las 8:00 de la noche. Esta regularidad facilita que los jugadores organicen sus apuestas con anticipación y sigan los resultados en el momento exacto en que son anunciados.
El chance Paisita Noche ofrece diversas modalidades de apuesta, cada una con premios distintos según la cantidad de cifras acertadas y el orden del resultado. Entre las opciones disponibles se encuentran:
Cada modalidad ofrece premios proporcionales al nivel de dificultad, lo que permite a los jugadores elegir la opción que mejor se adapte a su presupuesto y a la forma en la que prefieren participar.
El proceso para reclamar un premio del Paisita Noche depende del valor ganado, aunque existen requisitos básicos obligatorios para todos los casos.
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Paisita Noche
|29 Enero 2026
|7945 - Delfín
|Paisita Noche
|28 Enero 2026
|0742 - Cabra
|Paisita Noche
|27 Enero 2026
|6086 - Zorro
|Paisita Noche
|26 Enero 2026
|9583 - Caballo
|Paisita Noche
|25 Enero 2026
|0527 - Toro
|Paisita Noche
|24 Enero 2026
|8147 - Conejo
|Paisita Noche
|23 Enero 2026
|5318 - Toro
|Paisita Noche
|22 Enero 2026
|5238 - León
|Paisita Noche
|21 Enero 2026
|4939 - León
|Paisita Noche
|20 Enero 2026
|4863 - Perro
|Paisita Noche
|19 Enero 2026
|3745 - Toro
|Paisita Noche
|18 Enero 2026
|9079 - León
|Paisita Noche
|17 Enero 2026
|5487 - Mico