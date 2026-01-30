Chance Paisita Noche: resultado del último sorteo hoy viernes 30 de enero de 2026

El Paisita Noche es uno de los juegos de chance más tradicionales y reconocidos de Colombia, especialmente en el departamento de Antioquia, donde goza de una fuerte identidad cultural. Su nombre rinde homenaje a la cultura paisa, una de las más representativas del país, lo que ha contribuido a su arraigo entre los jugadores habituales.

Número ganador del chance Paisita Noche 30 de enero

El número ganador del chance Paisita Noche de este viernes 30 de enero de 2026 es el: (en minutos). Felicitaciones a los ganadores. Se recomienda verificar con el vendedor autorizado si el tiquete corresponde a un premio.



Número ganador: XXXX

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Este juego de azar se caracteriza por ofrecer apuestas accesibles, con valores que van desde los $500 hasta los $25.000, lo que permite la participación de distintos perfiles de jugadores. Para obtener un premio, el número apostado debe coincidir en estricto orden, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo. Además de la transmisión televisiva, los resultados también pueden consultarse en plataformas autorizadas.

Desde el año 2025, el Paisita Noche incorporó una alternativa adicional para quienes buscan aumentar sus premios: la quinta balota o número adicional. Esta opción amplía las posibilidades de ganancia al permitir premios mayores cuando se acierta de forma simultánea junto con otras cifras, sin modificar la mecánica principal del sorteo.



¿A qué hora juega Paisita Noche?

El sorteo del Paisita Noche se realiza todos los días, con horarios establecidos que se mantienen de manera constante.



De lunes a sábado, el sorteo se lleva a cabo a las 6:00 de la tarde, mientras que los domingos y festivos se realiza a las 8:00 de la noche. Esta regularidad facilita que los jugadores organicen sus apuestas con anticipación y sigan los resultados en el momento exacto en que son anunciados.



¿Cómo se juega el chance?

El chance Paisita Noche ofrece diversas modalidades de apuesta, cada una con premios distintos según la cantidad de cifras acertadas y el orden del resultado. Entre las opciones disponibles se encuentran:



Cuatro cifras directo o superpleno: se deben acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

Combinado cuatro cifras: se aciertan las cuatro cifras, sin importar el orden.

Tres cifras directo: se aciertan las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: se aciertan las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: se aciertan las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: se acierta únicamente la última cifra del resultado.

Cada modalidad ofrece premios proporcionales al nivel de dificultad, lo que permite a los jugadores elegir la opción que mejor se adapte a su presupuesto y a la forma en la que prefieren participar.



¿Qué necesita para reclamar un premio de Paisita Noche?

El proceso para reclamar un premio del Paisita Noche depende del valor ganado, aunque existen requisitos básicos obligatorios para todos los casos.



Documentos fundamentales para cualquier premio:

Tiquete original correctamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original del ganador.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):

Premios inferiores a 48 UVT: solo se requieren los documentos fundamentales.

Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, se debe diligenciar el Formato SIPLAFT, disponible en el Punto de Venta (PDV).

Premios superiores a 182 UVT: se solicita también una certificación bancaria, con vigencia no mayor a 30 días y a nombre del titular del tiquete. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria, con un plazo aproximado de ocho días hábiles.

