¿Pocos árbitros colombianos en la Conmebol? 30 de enero de 2026 - Blog Deportivo, programa completo

En la tercera fecha de la Liga BetPlay, el Deportivo Pasto se consolidó como líder de la competencia tras derrotar a Millonarios 2 - 1.

Tras llegar al equipo Independiente Santa Fe, Juan Sebastian Quintero dio sus primeras declaraciones como nuevo refuerzo del equipo.

. El exfutbolista colombiano Eudalio Arriaga habló sobre su historia como campeón de la Copa América en 2001 y sobre los delanteros del fútbol colombiano.

Jorge Ramírez, analista arbitral, se pronunció sobre la falta de árbitros colombianos clasificados para los torneos de la Conmebol.

, se pronunció sobre la falta de árbitros colombianos clasificados para los torneos de la Conmebol. Luis Díaz sigue marcando tendencias en Colombia, esta vez, en su aparición en una de las más recientes canciones del cantante de música vallenata Silvestre Dangond.

