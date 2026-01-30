Incrementos drásticos a las tasas de interés: 30 de enero de 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este viernes, 30 de enero de 2026:
- En el Puerto de Buenaventura, transportadores de carga protestan por la falta de controles en las terminales portuarias e incrementos en los costos de viajes y combustibles.
- El ministro de Trabajo Antonio Sanguino criticó la decisión de la Corte consatitucional de suspender provisionalmente del decreto de emergencia económica.
- La Corte Suprema de Justicia estableció que los recursos que reciben las IPS a través de los giros directos de la Adres pueden ser objeto de embargo.
- Se declara alerta máxima por las emergencias climáticas en varios sectores de Medellín y el Valle de Aburrá, donde las intensas lluvias han causado daños incalculables en viviendas y vías.
- La Junta Directiva del Banco de la República anunció un fuerte incremento en las tasas de intereses por distintas causas, entre ellas, el aumento de la inflación y factores externos.
- La defensa de Rodrigo Granda solicitó ante la JEP revocar la sentencia que lo condena por crímenes de guerra y lesa humanidad.
Escuche el programa completo aquí: