En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Padre Camilo Torres
Aranceles de Ecuador
Concierto Bad Bunny

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Salud  / “No hay salida con este Gobierno”: dura advertencia por colapso en la Nueva EPS

“No hay salida con este Gobierno”: dura advertencia por colapso en la Nueva EPS

Néstor Álvarez, presidente de la Asociación de Pacientes de la Nueva EPS, habló en El Radar con Ricardo Ospina sobre la crisis de la Nueva EPS, la intervención gubernamental que cumple casi dos años, la falta de medicamentos, las deudas millonarias a hospitales y clínicas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad