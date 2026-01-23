Asociación de hospitales públicos reporta aumento del 40 % en cartera con la Nueva EPS

La Contraloría General de la República presentó un informe en el que evidencia el crecimiento de las deudas de las EPS con los hospitales públicos del país. De acuerdo con el documento, entre enero y septiembre de 2025 la cartera pasó de $12,5 billones a $16,28 billones, lo que representa un aumento cercano a $4 billones y un incremento del 30 % en solo nueve meses.

En diálogo con Blu Radio, Julián Niño, contralor delegado para el sector salud, explicó que la información analizada proviene, entre otras fuentes, de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (Acesi), gremio que agrupa a más del 50 % de estas instituciones. Según el funcionario, en el listado de mayores deudores aparece de manera recurrente la EPS más grande del país, responsable de la atención de más de 11 millones de afiliados, seguida por otras entidades como Avia Salud, Emsanar, Asmet Salud y Comparta, esta última ya liquidada.

Niño indicó que, por el peso que tiene en el sistema, la Nueva EPS concentra una parte importante de la cartera reportada y señaló que la Contraloría realizará una aproximación adicional con la Superintendencia Nacional de Salud para revisar el comportamiento del resto de las EPS en materia de deuda. Frente a las causas del incremento, el contralor delegado explicó que el informe evidencia una disminución en el flujo de recursos frente a la facturación de los hospitales.

Como ejemplo, detalló que en 2024 los hospitales públicos facturaron $18,8 billones y recibieron pagos por $15,7 billones, equivalentes al 84 % de lo facturado, lo que dejó un rezago del 16 %. En contraste, entre enero y septiembre de 2025 la facturación fue cercana a $16,3 billones, pero los pagos alcanzaron solo $12,6 billones, lo que redujo el giro al 77 % y dejó un faltante del 23 %. Según la Contraloría, esta brecha impacta directamente la operación de las Empresas Sociales del Estado y las decisiones administrativas que deben tomar sus gerentes.



El informe también identifica recursos disponibles en la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), correspondientes a presupuestos máximos, que requieren gestión administrativa por parte de las EPS para su uso efectivo. Niño señaló que la próxima semana se adelantará una reunión con la ADRES para revisar esta situación y reiteró que, en el caso de la Nueva EPS, la Contraloría advierte la ausencia de estados financieros públicos desde 2023, lo que limita el conocimiento sobre su realidad financiera.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos, Olga Lucía Zuluaga, afirmó que la Nueva EPS es una de las entidades con mayor nivel de deuda con la red pública, en parte por el alto número de usuarios que concentra y por la dependencia que tienen varios municipios del régimen subsidiado administrado por esta entidad. Según el gremio, entre 2024 y septiembre de 2025 la cartera con esta EPS aumentó cerca del 40 %.

Zuluaga explicó que el cambio recurrente de agentes interventores ha dificultado la continuidad de los acuerdos de pago y señaló que, adicionalmente, se están devolviendo facturas completas a los prestadores, pese a que la normativa permite objeciones solo sobre servicios o valores específicos. Esta situación, afirmó, ha generado obstáculos para la conciliación de cuentas y acuerdos de pago, especialmente en las regiones.

El gremio indicó que la asociación mantiene comunicación con la ADRES, aunque precisó que los giros dependen de las autorizaciones de las EPS, y confirmó que se solicitó al Ministerio de Salud la instalación de una mesa técnica para revisar la situación financiera de la red pública hospitalaria.