Salud

Asociación de hospitales públicos reporta aumento del 40 % en cartera con la Nueva EPS

Un informe de la Contraloría General de la República reveló que la deuda de las EPS con los hospitales públicos pasó de $12,5 billones a $16,28 billones entre enero y septiembre de 2025. La reducción en el flujo de recursos frente a la facturación y las dificultades de conciliación de cartera concentran la atención de los entes de control y del gremio hospitalario.

Foto: AFP, referencia
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: 23 de ene, 2026

