En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Petro en Panamá
Millonarios
Entrevista fiscal de Venezuela
Avión desaparecido en Catatumbo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Salud  / “Los ricos también lloran, pero los que aquí lloran son los pacientes”: usuarios de Nueva EPS

“Los ricos también lloran, pero los que aquí lloran son los pacientes”: usuarios de Nueva EPS

Durante más de tres horas, pacientes en su mayoría con enfermedades de alto costo y huérfanas realizaron un plantón en la sede de Nueva EPS en el sector de San Cayetano.

Publicidad

Publicidad

Publicidad