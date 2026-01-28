“Los ricos también lloran, pero los que aquí lloran son los pacientes”: usuarios de Nueva EPS

Desde las 9:30 de la mañana y hasta la 1:00 de la tarde, un grupo de pacientes realizó un plantón frente a la sede principal de Nueva EPS, ubicada en el sector de San Cayetano, para exigir garantías en la entrega de medicamentos y tratamientos médicos.

Los manifestantes, en su mayoría pacientes de alto costo y con enfermedades huérfanas, denunciaron que la falta de insumos médicos está poniendo en riesgo su salud y su vida. Según indicaron, pese a reiteradas solicitudes, no han recibido respuestas claras ni soluciones efectivas por parte de la entidad.

Durante la jornada, varios pacientes expresaron su preocupación por las barreras administrativas que enfrentan. Uno de ellos aseguró que la situación lo llevó a cambiar de entidad prestadora de salud. “Estamos en una situación en la que poco a poco se han cerrado las puertas. Son barreras que ya no son solucionables y me vi voluntariamente en la obligación de cambiar de Nueva EPS a otra EPS que sí me garantizara mi derecho a la salud y a la vida”, manifestó.

Otro de los testimonios reveló demoras extremas en la atención médica. “La Clínica del Laguna contestó que tocaba esperar hasta marzo del dos mil veintisiete, a ver qué podían hacer con eso”, relató uno de los pacientes.



Los manifestantes advirtieron que estas demoras son especialmente graves para quienes padecen enfermedades huérfanas. “Es muy crítico para cualquier paciente con enfermedad huérfana, porque su condición se va a agravar y puede conducirlo hasta la muerte”, señalaron.

Los pacientes indicaron que otra de las razones del plantón fue el incumplimiento de una mesa de diálogo que, según ellos, había sido acordada con el agente interventor de Nueva EPS y que debía realizarse desde el mes de diciembre.

No obstante, tras la protesta, la entidad informó, a través de una carta, que la mesa de diálogo se llevará a cabo el próximo 3 de febrero, a las 9:00 de la mañana, en la misma sede. Las organizaciones de pacientes esperan que, esta vez, el compromiso se cumpla y se brinden soluciones concretas a sus demandas.