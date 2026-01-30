En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Corte Constitucional
Vuelos a Venezuela
Emergencia económica
Estados Unidos - Cuba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Pruebas que ordenó el magistrado Vladimir Fernández sobre decreto de impuestos al sector de energía
Primicia

Pruebas que ordenó el magistrado Vladimir Fernández sobre decreto de impuestos al sector de energía

El exsecretario jurídico del presidente Gustavo Petro tiene en sus manos el decreto del ‘aporte solidario de energía’ expedido en el marco de la emergencia económica.

Publicidad

Publicidad

Publicidad