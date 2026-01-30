Minhacienda cuestionó a Banrep por subir tasas: puede tener más efectos inflacionarios

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, expresó el desacuerdo del Gobierno con la decisión de la Junta Directiva del Banco de la República de incrementar en 100 puntos básicos la tasa de interés de política monetaria, que quedó en 10,25%.

La determinación fue adoptada por mayoría: cuatro codirectores votaron por el aumento, dos por una reducción de 50 puntos y uno por mantenerla sin cambios.

Tras conocerse la medida, el jefe de la cartera económica aseguró que el ajuste podría tener un efecto contrario al que busca el banco central. “Puede tener más efectos inflacionarios, que al contrario de controlar la inflación puede tener más efectos inflacionarios la decisión que se está tomando”, afirmó, al señalar que el contexto actual muestra, según el Gobierno, mejoras en inflación, empleo y dinámica productiva.

Banco de la República es el encargado del funcionamiento de Bre-B Foto: Banco de la República

Ávila sostuvo que el alza de la tasa de referencia impacta directamente los costos de financiamiento de la producción. “Aumentar la tasa de referencia solamente impacta el costo financiero de la producción, pretenden evitar el crecimiento económico, contraer la economía, y esto en medio de una dinámica de expansión de la demanda agregada solamente tiene efectos inflacionarios”, indicó.



El ministro agregó que, desde la perspectiva del Ejecutivo, el incremento de la tasa no responde al comportamiento reciente de variables como el crecimiento, las exportaciones no tradicionales y el aumento del salario mínimo. “Creemos que los efectos de la medida adoptada por los cuatro miembros de la junta directiva del Banco de la República van a tener exactamente el efecto inverso al cual pretenden actuar con esta medida”, afirmó.

Finalmente, señaló que el Gobierno mantendrá su línea de acción económica. “Manifestamos nuestro total desacuerdo con la decisión, continuaremos tomando medidas en beneficio de la sociedad colombiana y de las mayorías colombianas”, concluyó, al indicar que también estarán atentos a las decisiones de la Corte Constitucional sobre la emergencia económica.