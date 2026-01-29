Resultado Super Astro Sol último sorteo del chance hoy, jueves 29 de enero de 2026

El Super Astro Sol se ha posicionado como uno de los juegos de azar más llamativos en Colombia, gracias a una propuesta que combina el chance tradicional con la simbología de los signos del zodiaco.



Número ganador de Super Astro Sol hoy, jueves 29 de enero de 2026

El número ganador del chance Super Astro Sol de este miércoles 28 de enero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.

Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

¿Cómo se juega el Super Astro Sol?

Este chance se distingue por una mecánica sencilla y versátil, que permite realizar varias combinaciones en una sola apuesta. Para participar, el jugador debe seguir estos pasos:

Elegir un número de cuatro cifras, desde el 0000 hasta el 9999.

Seleccionar uno de los 12 signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

Escoger, de manera opcional, la modalidad “Todos los signos”, que asocia el mismo número a los doce signos del zodiaco.

Definir el valor de la apuesta y realizar hasta cuatro jugadas en un mismo tiquete.

Desde julio de 2025, el sorteo del Super Astro Sol se lleva a cabo de lunes a sábado a las 4:00 p. m., un horario que ha contribuido a fortalecer su popularidad en distintas regiones del país.



Valor de las apuestas

El Super Astro Sol ofrece opciones pensadas para diferentes presupuestos, lo que lo convierte en un juego accesible para un amplio público:

Apuesta mínima: $500

Apuesta máxima: $10.000 por jugada

Las apuestas deben realizarse únicamente en puntos de venta autorizados, garantizando así seguridad, legalidad y transparencia en cada transacción.

¿Cómo reclamar un premio del Super Astro Sol?

Los ganadores del Super Astro Sol deben acercarse a un punto autorizado para reclamar su premio y presentar los siguientes documentos:

Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad con fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio, medido en Unidades de Valor Tributario (UVT), pueden exigirse requisitos adicionales: