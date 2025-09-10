Crisis en Colombia por desaparición forzada: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 10 de septiembre de 2025

Actualizado: septiembre 10, 2025 04:28 p. m.
Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este miércoles, 10 de septiembre de 2025:
- León Fredy Muñoz, senador del partido Alianza Verde, se pronunció con respecto al referendo por las regiones.
- César Batiz, director y cofundador de 'El pitazo', profundizó sobre la historia de la lancha que destruyo EEUU en el mar Caribe.
- Ana Cetrina Heyck, magistrada de la JEP, habló sobre la denuncia de extinción de dominio frente a los bienes, ingresos y ganancias de las empresas radicadas en Colombia.
- Carlos Potes, personero distrital de Buenaventura, se refirió a los casos de desaparición forzada en el departamento.
- Luz Salas, vicepresidenta de Anif, dio detalles con respecto al aumento de inflación en Colombia.
Escuche el programa completo aquí: