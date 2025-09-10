Crisis en Colombia por desaparición forzada: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 10 de septiembre de 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este miércoles, 10 de septiembre de 2025:



León Fredy Muñoz, senador del partido Alianza Verde , se pronunció con respecto al referendo por las regiones.

César Batiz, director y cofundador de 'El pitazo', profundizó sobre la historia de la lancha que destruyo EEUU en el mar Caribe.

Ana Cetrina Heyck, magistrada de la JEP, habló sobre la denuncia de extinción de dominio frente a los bienes, ingresos y ganancias de las empresas radicadas en Colombia.

Carlos Potes, personero distrital de Buenaventura, se refirió a los casos de desaparición forzada en el departamento.

, se refirió a los casos de desaparición forzada en el departamento. Luz Salas, vicepresidenta de Anif, dio detalles con respecto al aumento de inflación en Colombia.

Escuche el programa completo aquí: