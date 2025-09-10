Publicidad

Crisis en Colombia por desaparición forzada: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 10 de septiembre de 2025

Reviva el programa completo del 10 de septiembre de 2025 en Mañanas Blu con Camila Zuluaga.

Camila Zuluaga
Camila Zuluaga
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 10, 2025 04:28 p. m.

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este miércoles, 10 de septiembre de 2025:

  • León Fredy Muñoz, senador del partido Alianza Verde, se pronunció con respecto al referendo por las regiones.
  • César Batiz, director y cofundador de 'El pitazo', profundizó sobre la historia de la lancha que destruyo EEUU en el mar Caribe.
  • Ana Cetrina Heyck, magistrada de la JEP, habló sobre la denuncia de extinción de dominio frente a los bienes, ingresos y ganancias de las empresas radicadas en Colombia.
  • Carlos Potes, personero distrital de Buenaventura, se refirió a los casos de desaparición forzada en el departamento.
  • Luz Salas, vicepresidenta de Anif, dio detalles con respecto al aumento de inflación en Colombia.

Escuche el programa completo aquí:

