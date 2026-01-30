“Le he dado un toque de sabor costeño”: Laura García y su apoyo a David Luna por la Presidencia

Laura García Caballero, esposa del precandidato presidencial David Luna, explicó cómo ha acompañado el proceso político que hoy hace parte de la denominada Gran Consulta por Colombia, una alianza de sectores de centroderecha que busca definir un candidato único para las elecciones presidenciales.

En entrevista con Mañanas Blu 10:30, García se refirió a su papel dentro de la campaña, al impacto de su origen costeño en la imagen del precandidato y a la dinámica familiar que rodea la aspiración presidencial.

García Caballero relató que el impulso inicial para conformar la alianza surgió de los mensajes recibidos directamente de ciudadanos en las calles. Según explicó, desde el inicio de la campaña, hace más de un año, el llamado recurrente fue a la unión de los distintos sectores políticos como única vía para construir una alternativa electoral.



El papel de Laura García en el respaldo político y familiar

Durante la entrevista, García señaló que el acompañamiento al proceso ha sido tanto personal como familiar. Explicó que, como esposa, fue testigo de los momentos más complejos del inicio de la campaña y del debate interno frente a continuar o no con la apuesta de la consulta.

Afirmó que el respaldo al proyecto se da desde la casa y que la campaña es asumida como un trabajo colectivo, más allá de los resultados individuales de cada uno de los precandidatos que integran la alianza.



¿Por qué David Luna tiene fuerza en el Caribe?

Consultada sobre la percepción de David Luna en la región Caribe, García indicó que su origen barranquillero ha influido en la forma en que el precandidato se relaciona con la cultura costeña.



Explicó que, aunque Luna es identificado como bogotano, tiene vínculos familiares con la región y ha participado activamente en tradiciones culturales como el Carnaval de Barranquilla.

Señaló que esta cercanía cultural ha facilitado la conexión del precandidato con sectores del Caribe y ha generado una dinámica familiar en la que Luna se integra a las costumbres propias de la región.

Laura García también se refirió al manejo de la exposición pública de sus hijos durante el proceso político. Indicó que la familia ha optado por mantenerlos al margen de la campaña, especialmente por razones de seguridad, aunque aseguró que los niños conocen y respaldan el trabajo que adelanta su padre.

Publicidad

Precisó que tienen dos hijos, Julieta y Alejandro, y que el entorno familiar ha sido clave para sostener el ritmo de la campaña, que describió como exigente en términos de tiempo y dedicación.



El rol que asumiría como primera dama, según Laura García

Ante la posibilidad de que David Luna llegue a la Presidencia, García explicó que su visión sobre el rol de primera dama estaría orientada al trabajo con niños, mujeres y emprendedores.

Sin embargo, aclaró que considera prematuro definir funciones concretas y que, llegado el momento, su papel estaría enfocado en apoyar las prioridades del Gobierno sin asumir un protagonismo personal.

Indicó que su experiencia como empresaria y profesional sería un insumo para aportar en áreas donde el país presenta mayores necesidades sociales.

Publicidad

Finalmente, García Caballero afirmó que, en caso de que David Luna no resulte ganador de la consulta, respaldará al candidato que sea elegido dentro de la alianza.

Señaló que, a su juicio, todos los precandidatos cuentan con la preparación necesaria y que el compromiso común es apoyar al ganador y consolidar un proyecto político unificado.

Destacó que esta disposición a respaldar al elegido es uno de los elementos que, según dijo, diferencia a esta consulta de otros procesos electorales previos en Colombia.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: