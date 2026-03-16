MinCiencias abre becas para maestrías y doctorados que reemplazan el modelo de Colfuturo

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación abrió la convocatoria “Becas para el Cambio a Nivel Nacional”, un programa que financiará estudios de maestría y doctorado y que busca sustituir el modelo de crédito-beca que durante años operó a través de Colfuturo.

La iniciativa contempla el apoyo para 830 profesionales colombianos en los próximos dos años, con el objetivo de ampliar el acceso a la formación de alto nivel en el país. Para el primer grupo se dispondrán 670 cupos, distribuidos en 200 para maestrías nacionales, 300 para doctorados en Colombia y 170 para doctorados en el exterior.

De acuerdo con el Ministerio, los apoyos económicos se entregarán de manera directa y sin intermediarios, lo que elimina la necesidad de adquirir créditos para financiar los estudios, una de las principales características del modelo anterior.

Lanzan 1.000 becas del 50 % en tecnología e ingeniería para colombianos// Foto: Pexels

Las personas seleccionadas podrán realizar sus estudios en universidades públicas o privadas, siempre que cuenten con la carta de admisión al programa académico al momento de la postulación y presenten una propuesta de investigación alineada con las políticas de investigación del país.



La convocatoria priorizará áreas estratégicas como inteligencia artificial, transición energética, bioeconomía y tecnologías cuánticas, con el propósito de fortalecer el sistema científico y tecnológico nacional.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 20 de abril a las 4:00 de la tarde y deberán realizarse a través de la plataforma del Sistema Integral de Gestión de Proyectos (SIGP) de MinCiencias, donde los aspirantes deberán cargar la documentación requerida para cada modalidad.

Además, el programa establece criterios de inclusión para ampliar la participación de distintos sectores de la población y garantizar que parte de los recursos lleguen a regiones históricamente rezagadas del país.