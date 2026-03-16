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Blu Radio  / Sociedad  / Educación  / MinCiencias abre becas para maestrías y doctorados que reemplazan el modelo de Colfuturo

MinCiencias abre becas para maestrías y doctorados que reemplazan el modelo de Colfuturo

La convocatoria estará abierta hasta el 20 de abril y financiará estudios de maestría y doctorado en Colombia y en el exterior. Los beneficiarios podrán escoger universidades públicas o privadas.

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