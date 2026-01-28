Registraduría pide garantizar transporte de material electoral antes y después de elecciones

Este miércoles se realizó la subcomisión de Orden Público para las elecciones de marzo, mayo y junio. Al encuentro asistieron los ministros del Interior, Defensa, la cúpula militar y el registrador delegado Jaime Hernando Suárez.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció que 64 candidatos a la presidencia tienen seguridad hoy en día. Agregó que 182 congresistas, 39 de cotrep también están siendo protegidos. “Hemos buscado garantizar la seguridad de los candidatos a presidencia y congreso y se tiene la expectativa que con la emergencia económica se pueda recoger 1 billones de pesos para dar seguridad a los candidatos”, dijo.

El ministro de defensa, el general (r) Pedro Sánchez, anunció que los 13.494 puestos de votación que tendrán las elecciones este año tienen garantizada la seguridad. “Los puestos de votación se incrementaron en 981 y las mesas en 5.133, ese desafío está totalmente cumplirlo por parte de la fuerza pública”

Por su parte, el registrador delegado, Jaime Hernando Suárez, pidió que la seguridad para el traslado de material antes de las elecciones y después de las votaciones este garantizado. El funcionario señaló que en la reunión el Gobierno aseguró que esto está garantizado.