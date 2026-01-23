En vivo
Política  / Efraín Cepeda pide veeduría internacional a elecciones por "posible participación de grupos armados"

Efraín Cepeda pide veeduría internacional a elecciones por "posible participación de grupos armados”

El expresidente del Senado también ve con preocupación las acusaciones de que el país está dejando que prospere el narcotráfico en la frontera.

El precandidato presidencial, Efraín Cepeda, en el lanzamiento de la gira del partido Conservador en Barranquilla.
Por: Redacción BLU Radio
Actualizado: 23 de ene, 2026
23 de ene, 2026

