Efraín Cepeda pide veeduría internacional a elecciones por "posible participación de grupos armados”

Hasta Barranquilla llegó el precandidato presidencial Efraín Cepeda, en lo que fue el lanzamiento de la gira del partido Conservador llamada “Por una Colombia en orden”, encuentro que también tuvo la presencia de los candidatos de la colectividad por el Atlántico.

Precisamente, Cepeda aprovechó la oportunidad para hablar de las elecciones en 2026, de las que dice que deberían ser vigiladas por una veeduría internacional, dada según él la posibilidad de participación de los grupos criminales al margen de la ley.

“Realmente me inquieta la posible participación de los grupos armados en favor del candidato del Gobierno Nacional y las bandas criminales urbanas también. Han querido traer unos bandidos para la cárcel en Barranquilla y por eso estamos pidiendo las veedurías internacionales para que vigilen. Para que tengamos libertades, que la gente vote como quiera”, dijo inicialmente a Blu Radio.

“Mire lo que está pasando con la CITREP. Están desbordadas las inscripciones de las víctimas y me dicen que son los grupos armados los que obligan a que lo hagan en esos municipios para que voten por sus candidatos”, agregó.



El expresidente del Senado ve con preocupación las acusaciones de que el país está dejando que prospere el narcotráfico en la frontera, agregando que actualmente hay un “trato pasito con los bandidos”.

“Me parece grave la acusación que hace Ecuador en el sentido de que están dejando que prospere el narcotráfico en la frontera. Realmente es lastimoso que nuestros vecinos estén señalando que no luchamos contra el narcotráfico. Es que a los grupos armados aquí los tratamos pasito. En vez de perseguirlos, les damos gabelas importantes. ¿Será que los quieren utilizar para ganar las elecciones? No se va a poder”, agregó.

Finalmente, Cepeda propone reajustar la Unidad de Pago por Capitación (UPC) en Colombia y sacar las intervenciones que están afectando a las clínicas para también llevar salud a las regiones más apartadas.

Barranquilla fue la primera parada de la gira “Por una Colombia en orden” del partido Conservador, por lo que en las próximas semanas se estarán desarrollando concentraciones similares en varias partes del país.