¿Puede participar Iván Cepeda en consulta del petrismo del 8 de marzo pese a consulta de octubre?

El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz, aclaró que aún no existe una decisión sobre la eventual participación del senador Iván Cepeda en la consulta del Frente Amplio prevista para el 8 de marzo. En diálogo con Mañanas Blu, Quiroz explicó que el organismo electoral “no puede pronunciarse mientras no haya una solicitud radicada ante la Sala Plena” y subrayó que “ninguno de los magistrados está autorizado para anticipar decisiones sobre un caso que podría llegar a trámite”.

El debate surge porque Cepeda participó en la consulta del Pacto Histórico celebrada en octubre pasado, y sectores políticos cuestionan si legalmente podría presentarse nuevamente en una contienda similar dentro del mismo proceso electoral.

“Hasta que no llegue la solicitud al Consejo Nacional Electoral, no podemos pronunciarnos. Cuando llegue, tomaremos la decisión, pero debe hacerse en tiempo récord”, indicó el magistrado Quiroz, recordando que el plazo para resolver temas de candidaturas vence el 8 de febrero, antes de la impresión de los tarjetones electorales.

La interpretación de la Ley 1475 y el debate sobre su alcance

La controversia legal se centra en el artículo 7º de la Ley 1475 de 2011, que establece que los resultados de las consultas son obligatorios para los partidos y precandidatos que participen, y que quienes lo hagan “quedarán inhabilitados para inscribirse como candidatos dentro del mismo proceso electoral por partidos o coaliciones distintas”.



Algunos analistas interpretan que esa norma impediría a Cepeda competir nuevamente, dado que ya fue precandidato por el Pacto Histórico y ahora lo haría por el Frente Amplio, una coalición que, aunque afín, es distinta jurídicamente. Otras voces sostienen lo contrario: que la ley solo prohíbe participar con colectividades diferentes, no dentro de la misma corriente política.

Durante la emisión radial, varios panelistas de Mañanas Blu discreparon sobre la interpretación. “No entiendo de dónde salió la prohibición. En ninguna parte la ley dice que un candidato que se haya presentado a una consulta no pueda hacerlo en otra”, argumentó Héctor Riveros En contraste, otros insistieron en que “si ya participó en una consulta, está obligado a respetar su resultado y no puede volverse a inscribir”.

Eso se lo inventó alguien y otros empezaron a repetirlo y se empezó a volver como una verdad. Pero cuando uno va y lo busca en la ley, yo invito a alguien a que me muestre un texto legal del que se pueda inferir la interpretación de una persona que ganó una consulta no puede participar. Añadió.

Quiroz: “El CNE no actúa de oficio”

Frente a la posibilidad de que el caso de Cepeda llegue al tribunal electoral, el presidente del CNE precisó que la entidad “no actúa de oficio”. Según explicó, una decisión solo podrá adoptarse “tras la recepción de una solicitud de la Registraduría o por denuncia de algún ciudadano”. Añadió que cualquier determinación deberá tomarse “con responsabilidad institucional”, ya que la definición impacta el calendario electoral y la impresión de los mecanismos de votación.

El magistrado también confirmó que “el plazo para postularse o retirarse ya pasó”, por lo que “eventualmente se abrirán investigaciones cuando haya lugar”.



La variable política detrás del caso Cepeda

Más allá del análisis normativo, la discusión tiene un marcado componente político. Cepeda, figura destacada del ala de izquierda del petrismo y uno de los más opcionados para ganar la candidatura presidencial del Frente Amplio, se ha declarado víctima de “una campaña para impedirle participar” en la consulta de marzo.

Los panelistas de Mañanas Blu coincidieron en que el CNE deberá enfrentar una decisión de alto costo político, sea cual sea su resultado. “La participación de Iván Cepeda en la consulta es una decisión política”, comentó uno Luis Ernesto Gómez, quien agregó que “el CNE suele encontrar salidas jurídicas para decisiones de fondo que están atravesadas por la coyuntura política”.

Otros observadores advirtieron que desautorizar su participación podría desencadenar una “tormenta política” a pocas semanas de los comicios. “No creo que el Consejo Electoral quiera meterse en eso; buscará evitar un conflicto de grandes proporciones”, opinó otro panelista.

El debate también abrió espacio para una crítica sobre el uso de recursos públicos en doble consulta. “Sería una inmoralidad que un candidato reciba dos veces reposición de votos por participar en dos consultas”, señaló una de las panelistas, al recordar que el Estado paga alrededor de 8.000 pesos por voto válido. Según cálculos expuestos en el programa, un candidato con un millón de votos podría recibir hasta 8.000 millones de pesos por reposición.

