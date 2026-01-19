En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / "No doné eso": empresario que aparece como donante en campaña de Iván Cepeda rompe silencio

"No doné eso": empresario que aparece como donante en campaña de Iván Cepeda rompe silencio

Un negocio de litografía de Barranquilla apareció como donante de más del 75% de la campaña de Iván Cepeda del pasado 26 de octubre.

