"No doné eso": empresario que aparece como donante en campaña de Iván Cepeda rompe silencio

Desesperado y a punto de quedarse sin clientes dice estar el propietario de la imprenta que apareció como donante en la campaña de Iván Cepeda.

Se trata de Javier Antonio Pérez, propietario de Samat Publicidad, una empresa de litografía barranquillera que figura como donante a la campaña del candidato presidencial para la consulta interna del Pacto Histórico del pasado 26 de octubre.

El comerciante asegura que él dio un crédito en especie y que no tiene dinero para donar esa cantidad. Que el malentendido lo ha llevado a recibir insultos por redes sociales y afectaciones a su buen nombre.

“En ningún momento he donado eso. No estoy en condición. Si tuviera esa plata, la hubiese invertido en máquinas modernas”, indicó el empresario.



En total se trata de $725 millones que fueron divididos en dos facturas: una por $609 millones a nombre de Samat Publicidad y la segunda por $116 millones a nombre de él.

Explicó que espera que en los próximos días le realicen los primeros pagos, pues requiere ponerse al día con los proveedores, que también le entregaron recursos.

“Estoy trabajando incómodo. La gente está apática conmigo con las cuestiones de los trabajos. He recibido mensajes que le trabajo a grupos guerrilleros, que imprimió billetes y cosas así”, contó.

Explicó la razón por la que fue presentada una factura a nombre de su negocio y otra a nombre propio.

"Yo había hecho primero todo. Yo había facturado. Ya lo último que me quedó pendiente se metió como cuenta de cobro a nombre mío. Pero fue por eso”.

