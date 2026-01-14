¿Cuánto gastaron Cepeda y Corcho en la campaña a la consulta del Pacto Histórico?

Aunque han pasado más de dos meses desde que el movimiento político Pacto Histórico realizó la consulta popular para la conformación de sus listas para las elecciones de Congreso y la escogencia de su candidato presidencial, hasta ahora el Consejo Nacional Electoral (CNE) publicó, mediante la plataforma Cuentas Claras, los informes de ingresos y gastos de los 520 aspirantes que participaron en este mecanismo democrático el pasado 26 de octubre de 2025.

Frente a la consulta presidencial que se realizó entre Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero (a pesar de que este último renunció por fuera de tiempo), la plataforma solo contiene los informes de ingresos y gastos de Cepeda y Corcho.

En el caso del ganador de la consulta, el senador y hoy candidato presidencial Iván Cepeda (1.540.391 votos), el reporte ante el CNE señala ingresos y gastos con un total de novecientos sesenta y cuatro millones ochocientos treinta mil pesos ($964.830.000). De ellos, $839.730.000 pesos ingresaron por donaciones y aportes de particulares, mientras que $125.100.000 pesos tuvieron origen en recursos del candidato y de familiares.

El mayor gasto por parte de la campaña de Cepeda correspondió a publicidad política, con un valor de $776.022.412 pesos, seguido por gastos administrativos por $92.453.562 pesos, actos públicos como el cierre de campaña por $68.800.000 pesos, así como servicios de transporte, gastos judiciales y de rendición de cuentas y costos financieros.



Por el lado de la exministra de Salud y hoy cabeza de lista del Pacto Histórico al Senado, Carolina Corcho (678.962 votos), el reporte ante el CNE señala ingresos y gastos con un total de mil cuatrocientos veintiocho millones novecientos noventa y cinco mil novecientos cincuenta pesos ($1.428.995.950). De ellos, $1.407.527.438 pesos ingresaron por créditos en dinero de particulares, mientras que $21.468.000 pesos tuvieron origen en donaciones particulares.

Frente a los gastos de la campaña, el mayor rubro corresponde a actos públicos por valor de $738.736.164 pesos, y en donde su mayoría corresponde a la adquisición de refrigerios, seguido de gastos administrativos por $415.627.014 pesos, propaganda electoral por $171.213.950 pesos, así como gastos de oficina, servicio de transporte y correo, gastos judiciales y de rendición de cuentas, costos financieros, entre otros.

Cabe recordar que, según la Resolución 00200 de 2025, el CNE estableció el valor de $6.080.378.131 pesos como límite a los montos de gastos de las consultas de carácter nacional y de la que solo participó el movimiento del presidente Petro.