¿Cuánto gastaron Cepeda y Corcho en la campaña a la consulta del Pacto Histórico?

Mientras que el senador y hoy candidato presidencial gastó aproximadamente $964 millones de pesos, más que todo en publicidad; la exministra de Salud y hoy cabeza de lista al Senado gastó aproximadamente $1.428 millones.

Por: Andrés Carmona Ospina
Actualizado: 14 de ene, 2026

