Ingrid Betancourt anuncia respaldo a Paloma Valencia: “Puede unir desde Abelardo hasta Fajardo”

La excandidata presidencial y exsenadora Ingrid Betancourt anunció su respaldo a la candidata presidencial Paloma Valencia, tras la victoria de la senadora del Centro Democrático en la Gran Consulta por Colombia realizada el pasado 8 de marzo.

En un video publicado en la red social X, Betancourt afirmó que Valencia es la figura que podría articular una amplia alianza política para enfrentar al oficialismo en las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.

Según Betancourt, la dirigente uribista tiene la capacidad de convocar a sectores diversos del espectro político. “La única que hoy tiene la llave para lograr la unión desde Abelardo hasta Fajardo es Paloma Valencia”, afirmó.



Análisis de los resultados electorales

Durante su intervención, Betancourt hizo un análisis de los resultados de las elecciones legislativas y de las consultas presidenciales y señaló que, aunque el oficialista Pacto Histórico se consolidó como la mayor fuerza en el Congreso, su crecimiento electoral fue limitado.

La exsenadora sostuvo que el bloque afín al presidente Gustavo Petro no logró ampliar significativamente su base de votantes, pese a contar con el control del gobierno. De acuerdo con su interpretación, el Pacto Histórico pasó de 20 a 25 senadores, un aumento que calificó como modesto frente a las expectativas de sus dirigentes. Betancourt argumentó que parte de ese crecimiento se explica por la reagrupación de votos provenientes de otros sectores de izquierda y no por una expansión del electorado.



Asimismo, afirmó que, sumando distintos escenarios, el petrismo tendría cerca de cinco millones de votos propios o afines, cifra que, según su lectura, quedó por debajo del caudal obtenido por la Gran Consulta por Colombia.

“Lista de quemados” y balance político

Betancourt también se refirió a su propio resultado electoral y dijo que forma parte de la “lista de quemados” de los comicios. Sin embargo, expresó que se despertó con un “sentimiento incomprensible de felicidad” pese a no haber obtenido curul.

En su intervención mencionó varias derrotas electorales que, según dijo, le sorprendieron o lamentó, entre ellas las de figuras como Jorge Enrique Robledo. Al mismo tiempo, celebró la desaparición del partido surgido del acuerdo de paz con las FARC, el movimiento Comunes, que no logró mantener representación parlamentaria en el nuevo Congreso.



Llamado a una alianza política amplia

Betancourt insistió en que el escenario político posterior a las elecciones abre la posibilidad de una alianza amplia entre sectores de derecha, centro y algunos votantes desencantados del actual gobierno.

Publicidad

En ese sentido, reiteró que la candidatura de Paloma Valencia podría convertirse en el punto de convergencia de ese bloque político: “La fórmula para derrotar al petrismo es la unión”, afirmó Betancourt, quien sostuvo que esa alianza debería incluir sectores que van “desde Abelardo hasta Fajardo”, en referencia a dirigentes de distintas corrientes ideológicas dentro de la oposición.