Blu Radio  / Mundo  / Terremoto de 5,9 sacude el mar Tirreno y paraliza el tráfico ferroviario en Italia

Terremoto de 5,9 sacude el mar Tirreno y paraliza el tráfico ferroviario en Italia

Aunque no se reportaron daños, el sismo ha generado inquietud en el sur de Italia por su inusual profundidad y por ser uno de los más destacados en décadas.

