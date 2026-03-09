Pabellón de los quemados: los influencers y los de siempre que no llegaron al Congreso

La reciente jornada electoral ha dejado una estela de figuras políticas, tanto tradicionales como emergentes, que no lograron alcanzar una curul en el Congreso de la República. La lista de los denominados "quemados" o "chamuscados" es extensa y abarca todos los sectores del espectro político.

Desde experimentados legisladores hasta reconocidos personajes de las redes sociales y la gastronomía, el electorado parece haber enviado un mensaje de renovación y, en algunos casos, de castigo a la falta de coherencia política.



El castigo al "voltearepismo" en el Partido Verde

Uno de los sectores más afectados fue el Partido Verde, donde figuras de alto perfil no lograron los votos necesarios. Angélica Lozano, quien hace cuatro años obtuvo 84.000 votos, sufrió una estrepitosa caída al recibir apenas 37.000 apoyos en esta ocasión. Similar suerte corrió Katherine Miranda, quien aspiraba a pasar de la Cámara al Senado y solo alcanzó 30.000 votos.

Analistas sugieren que este resultado es un castigo al "voltearepismo", pues ambas pasaron de ser aliadas del gobierno a opositoras, una transformación que los votantes no perdonaron.

En este mismo partido, nombres como Lucho Garzón (19.000 votos), Inti Asprilla (9.000 votos) y León Fredy Muñoz (24.000 votos) también quedaron fuera de la contienda.



El fin de una era para los pesos pesados tradicionales

La jornada también marcó el posible fin de la vida política de figuras históricas. Jorge Robledo, tras una coalición entre el Nuevo Liberalismo y Dignidad, terminó su carrera con una votación marginal de 2.200 apoyos.

Por otro lado, en el Partido Liberal, se quemaron nombres de gran trayectoria como Alejandro Carlos Chacón (72,000 votos), Richard Aguilar (73,000 votos) y Horacio José Serpa, evidenciando que incluso votaciones altas no fueron suficientes frente a los nuevos umbrales.

En el Partido Conservador, el exsenador Juan Diego Gómez, conocido por su personaje Pechi Player, fracasó en su intento con 45,000 votos, al igual que la actual senadora Soledad Tamayo y el presidente del partido, Hernán Andrade.

Influencers, artistas y militares: la fama no bastó

El fenómeno de los candidatos mediáticos no dio los frutos esperados. Javier Fernández, conocido como el "cantante del gol", apenas obtuvo 6,000 votos por el Partido de la U.

En el ámbito gastronómico, la chef Leo Espinosa se sumó a la lista de derrotados con 12,000 sufragios.

Los influencers también sufrieron el rigor de las urnas, como es el caso de Frank Portilla en Salvación Nacional y Miguel Forero, representante del sector de las motos, quien con 45,000 votos no logró su objetivo.

Finalmente, los sectores militares tampoco lograron calar en el Congreso. Los generales Mora y Mendieta sufrieron derrotas contundentes, obteniendo votaciones mínimas de 11,000 y 200 votos respectivamente. Partidos enteros como Creemos, de Fico Gutiérrez, y Verde Oxígeno, de Ingrid Betancur, perdieron su personería al no alcanzar el umbral electoral.

