Seis municipios del Huila registran emergencias por cuenta de las lluvias

Seis municipios del Huila registran emergencias por cuenta de las lluvias

De acuerdo con el reporte de Gestión de Riesgo, 13 municipios se encuentran en alerta naranja por deslizamientos de tierra.

